Любители создавать шедевры своими руками уже давно приметили для себя магазин Искусница: это настоящая находка для тех, кто предпочитает выбирать среди качественного ассортимента и с возможностью наложенного платежа.

О компании

Искусница – интернет-магазин, в котором товары для рукоделия и наборы для вышивания предложены в максимальном ассортименте – более 93 тысячи позиций. С компанией, которая в этой сфере с 2005 года, сотрудничает уже 94 ведущих и проверенных бренда, благодаря чему покупатели могут приобрести все необходимое для самого разного творчества, от галантереи и бисероплетения до флористики и фурнитуры.

Из главных достоинств для покупателей можно выделить следующие:

Множество способов оплаты и доставки

Быстрая сборка с доставкой в любой регион + бесплатный самовывоз в СПб

Актуальное наличие на складе и регулярное пополнение ассортимента

Интересные мастер-классы от компании

Огромная подборка интересных мастер-классов по самым разным сферам уже ждет вас на сайте магазина. Здесь можно освоить технику макраме, научиться работам с кримпером или вдохновиться идеями креативного оформления подарков. Удобство таких материалов в том, что прямо в описании перечислен список необходимых для работы материалов с артикулами и ссылками на них в магазине – вы можете сразу добавить в корзину то, чего вам недостает. На сегодняшний день в каталоге представлено более сотни мастер-классов, среди которых есть варианты как для новичков в творческой сфере, так и для тех, кто не первый год занимается созданием рукодельных шедевров.