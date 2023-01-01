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О компании
Ассортимент магазина iTAB насчитывает свыше 1300 наименований товаров, среди которых: витамины, аминокислоты, пробиотики и мн.др. Вся продукция iTAB имеет официальную сертификацию и разрешительные документы, и поставляется только от проверенных поставщиков.
Плюсы для покупателя:
- Доставка по РФ, СНГ и 70+ стран
- Консультация специалиста
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