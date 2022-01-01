Промокоды Italki | Февраль 2022
Cкидка $5 по промокоду на обучение иностранных языков
Необходимо использование купона. минимальная сумма заказа $10
SALE до 30%! Горячие скидки на Сегодня! +Тест в подарок
Следите за актуальными скидками и не пропустите самые выгодные предложения!
Тест на оценку уровня языка - бесплатно. Проверь себя!
Узнай свой уровень с помощью бесплатного теста
Подарок - 5$ на изучение испанского языка
Получай 5$ и попробуйте обучение прямо сейчас!
Практикуйся бесплатно в italki Community
Заводи новые знакомства с людьми со всего мира, практикуя свои языковые навыки. Получай ответы ... Подробнее > от носителей языка и профессиональных преподавателей < Скрыть
Приведи друга и получай 10$
Если они приобретут обучение на 20 долларов, вы получите 10 долларов, а они - 5 долларов!
Подарочная карта — приятный сюрприз для близких, друзей и коллег
Оформите подарочную карту с номиналом от 20$
Узнавай первым о новых скидках этого магазина
Просто зарегистрируйся и отметь этот магазин сердечком
Промокоды похожих магазинов
Скидка распространяется на уроки с русскоязычным преподавателем. Действует только для новых ... Подробнее > студентов школы.Требуется ввод промокода. Промокодом можно воспользоваться только один раз. < Скрыть
до 6 уроков в подарок при покупке пакета от 8 уроков для новых учеников
Курс изучения языка Lingualeo Premium на 12 месяцев со скидкой 50%
Похожие магазины
Italki.com - учим иностранные языки увлекательно
Говорить свободно на французском или английском – мечта многих людей. Чтобы воплотить ее в реальность, стоит выбрать онлайн-площадку Айтоки и не терять время, приступив к занятиям прямо сегодня.
О компании
Учить желаемые языки в режиме онлайн куда удобнее, чем ездить на обычные семинары и лекции. Айтоки - сайт для изучения языков, где вас ждут:
- Бесплатный тест для оценки уровня знаний
- Огромный выбор для изучения (немецкий, итальянский, испанский и др.)
- Сертифицированные преподаватели со всего мира
- Сообщества единомышленников для общения и новых знакомств
Промокод Italki для занятий со скидкой
Практиковаться дешевле указанной на сайте цены реально – просто используйте купоны на скидку. Они находятся в каталоге надежного сервиса BeriBuy. Если вы только планируете знакомиться с компанией, используйте промокоды на первый заказ, а если продлеваете курсы иностранного – вам точно пригодится для школы Италки промокод постоянного клиента.
Показать полностью >