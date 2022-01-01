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Промокоды Itead | Декабрь 2022

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Интернет-магазин ITEAD: сделайте ваш дом умнее

Домашний быт можно в разы упростить, добавив несколько устройств на основе последних инноваций. Ищите самую современную технику в этом онлайн-маркете.

О компании

Организация ITEAD занимается разработкой и производством продукции для умного дома. Интеллектуальные продукты представлены не только в одноименном бренде, но и в трех других – Sonoff, Nextion и AIRSPY.

В ассортименте представлены:

  • Интеллектуальные выключатели и освещение
  • Умные розетки и переключатели
  • Аксессуары, дисплеи, комплекты для сборки и не только

Интернет-магазин Итеад.сс

Промокоды ITEAD – ваш шанс сэкономить

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