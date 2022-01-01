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О компании
Организация ITEAD занимается разработкой и производством продукции для умного дома. Интеллектуальные продукты представлены не только в одноименном бренде, но и в трех других – Sonoff, Nextion и AIRSPY.
В ассортименте представлены:
- Интеллектуальные выключатели и освещение
- Умные розетки и переключатели
- Аксессуары, дисплеи, комплекты для сборки и не только
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