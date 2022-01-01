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Промокоды Айтигенио (ITgenio) | Август 2022

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Айтигенио: онлайн-школа для ваших детей

Чем раньше начать осваивать новые направления – тем больше шансов на перспективное будущее. Позвольте своим детям больше, выбирая курсы от Айтигенио!

О компании

Айтигенио - школа программирования для детей от 5 до 18 лет. На выбор предложено несколько десятков курсов по направлению IT и школьным предметам. Ученики могут заниматься как в персональном режиме, так и в индивидуально-групповом. Стоит отметить целый ряд преимуществ платформы:

  • Более 300 преподавателей с разных стран
  • Многоступенчатый отбор педагогов по высоким требованиям
  • Наличие бонусных занятий и реферальной программы для получения скидок

Itgen.io онлайн-школа программирования

Промокоды Айтигенио – экономить просто

Использовав промокоды ITgenio при оплате занятий для вашего ребенка, вы сможете существенно сэкономить бюджет. Купон на скидку необходимо указывать в корзине платформы, оформляя заказ – подобрать актуальный код на обучение поможет проверенный агрегатор BeriBuy. Всего пара минут понадобится, чтобы скопировать самую интересную комбинацию – а выгода окажется до 30% и даже больше!

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