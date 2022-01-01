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Промокоды Иван-поле | Июль 2022

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Иван-поле: интернет-магазин здорового питания

Энергичность, бодрость духа и хорошее самочувствие нужны каждому человеку. Поддерживать свое состояние помогает продуманный рацион и осознанное питание.

О компании

В магазине Иван-поле представлены полезные и функциональные продукты питания собственного производства. Благодаря огромным цехам и опытному штату технологов продукция проходит детальную проверку.

В каталоге представлены:

  • Изделия без сахара, с протеином
  • Закваски для кисломолочной продукции
  • Коллагены, фруктовые снеки, растительные напитки и др.

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