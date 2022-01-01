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О компании
В магазине Иван-поле представлены полезные и функциональные продукты питания собственного производства. Благодаря огромным цехам и опытному штату технологов продукция проходит детальную проверку.
В каталоге представлены:
- Изделия без сахара, с протеином
- Закваски для кисломолочной продукции
- Коллагены, фруктовые снеки, растительные напитки и др.
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