Промокоды iway | Июнь 2023
Экспресс трансфер Айвей: быстрые и безопасные поездки
По прибытию в аэропорт не ищите попутчиков и перевозчиков с запредельными тарифами – сервис заказа трансферов предлагает фиксированные цены и широкий автопарк.
О платформе
i'way – это решение для путешественников в 600 аэропортах по всему миру. Любой желающий сможет без труда сделать заказ такси с водителем в 120 странах по всему миру. На выбор предлагается колоссальный парк транспорта: автомобили от класса "стандарт" до "представительского". Например, для большой компании подойдут минивены, а для бизнес-встреч - люксовые модели.
Ваши плюсы на трансферного такси:
- Гарантия подачи транспорта вовремя
- В случае задержки рейса – ожидание бесплатное
- Встреча сотрудником и помощь с посадкой и выгрузкой
Доступные промокоды i'way для всех
При оформлении авто, начиная от Tesla и заканчивая выбором на микроавтобусы, вы всегда сможете выгодно сэкономить, посетив сайт BeriBuy. Только здесь всегда актуальные промокоды Айвей и воспользоваться ими бесплатно!
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