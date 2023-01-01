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Экспресс трансфер Айвей: быстрые и безопасные поездки

По прибытию в аэропорт не ищите попутчиков и перевозчиков с запредельными тарифами – сервис заказа трансферов предлагает фиксированные цены и широкий автопарк.

О платформе

i'way – это решение для путешественников в 600 аэропортах по всему миру. Любой желающий сможет без труда сделать заказ такси с водителем в 120 странах по всему миру. На выбор предлагается колоссальный парк транспорта: автомобили от класса "стандарт" до "представительского". Например, для большой компании подойдут минивены, а для бизнес-встреч - люксовые модели.

Ваши плюсы на трансферного такси:

  • Гарантия подачи транспорта вовремя
  • В случае задержки рейса – ожидание бесплатное
  • Встреча сотрудником и помощь с посадкой и выгрузкой

Промокоды iway на трансферы

Доступные промокоды i'way для всех

При оформлении авто, начиная от Tesla и заканчивая выбором на микроавтобусы, вы всегда сможете выгодно сэкономить, посетив сайт BeriBuy. Только здесь всегда актуальные промокоды Айвей и воспользоваться ими бесплатно!

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