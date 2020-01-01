JD – это китайский интернет-магазин, который сравнительно недавно появился на рынке, но успел завоевать популярность. Во многом причиной этому стал ряд преимуществ бренда:

Отзывчивая техническая поддержка, помогающая в любом возникшем вопросе.



Безопасная оплата товаров на сайте.



Возврат любой покупки в течение 30 дней. В других магазин срок меньше, всего 2 недели.



Товар можно не только вернуть, но и отремонтировать по гарантии, что для магазинов, доставляющих из Китая, редкая возможность.



Доставка по всему миру. В некоторых случаях она длится меньше недели.



Во главе угла всегда стоит покупатель. Магазин всегда отличался своей клиентоориентированностью.



Все продавцы на JD – это производители своих товаров. Вы никому не переплачиваете.

Ряд товаров на сайте предоставляют не отдельные продавцы, а непосредственно сам сайт. Чтобы найти такие предложения вам нужно кликнуть на раздел «Коллекция JD». Плюс, у таких товаров в описании есть особая отметка.

Скидки и купоны JD

Как можно экономить на покупках с JD? Нельзя сказать, что здесь высокие цены, но их легко сделать еще ниже.

Самая первая возможность – это распродажи. Во время КиберПонедельника и Черной Пятницы в JD многие товары здесь можно приобрести с экономией вплоть до 80–90% от изначальной стоимости. Регулярно на сайте проводятся акции, где более скромные скидки дают только на определённые категории товаров.

Еще вы можете в любой момент получить промокод JD.ru. Обычно они дают небольшие скидки, но зато вы найдете их в любое время года.

Кэшбэк JD.ru

Еще одна возможность экономии на сайте, но уже более простая и удобная. Не нужно вводить коды или пользоваться купоном. Вы просто заходите на сайт по специальной ссылке.

Затем уже после получения товара к вам на счет возвращается несколько процентов от вашей покупки. Откуда берется кэшбэк? Сам магазин платит посредникам за рекламу и привлечение новых клиентов. Часть от этих денег и возвращается вам на счет. Cash Back на JD.ru вы можете сочетать с любыми скидками и промокодами, получая от каждой покупки двойную выгоду.