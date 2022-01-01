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О компании
Джаст Фэшн – популярная платформа, где вещи собственной разработки размещают независимые модельеры. Здесь можно найти самые разные стили и фасоны, эксклюзивные решения и индивидуальность.
В ассортименте площадки:
- Верхняя одежда, обувь, аксессуары
- Платья, брюки, юбки, топы и футболки
- Свитшоты, туники, джинсы и др.
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