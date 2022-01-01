Промокоды KANZLER (Канцлер) | Май 2022
Скидка 15% на все по промокоду
Скидка на все кроме подарочных карт и носков. Данный промо-код суммируется с другими акциями и ... Подробнее > скидками на сайте, но не суммируется с другими промо-кодами. Скрыть
Промокод со скидкой 15%
Промокод со скидкой 15%, на верхнюю одежду, джемперы и кардиганы и пиджаки. Скидка не ... Подробнее > предоставляется на товары со скидкой. Исключения: Носки Аксессуары (кроме обуви, шарфов, галстуков и ремней) Нижнее белье Подарочные карты Подарочная упаковка VIP-карты Индвидуальный пошив Скрыть
Доп скидка -10% по промокоду
Промокод на скидку -5%!
Промокод дает на скидку 5% на всё кроме футболок, нижнего белья, носков, аксессуаров, ... Подробнее > подарочных карт и вип карт. Суммарно скидка не более 80% от первой цены Скрыть
Новая коллекция Весна-Лето 2022!
Остался: 1 день
Самое время обновить свой гардероб! Новая коллекция Весна-Лето 2022!
- 10% за подписку на выгодные акции!
Остался: 1 день
Скидка 10% для новых клиентов за подписку на выгодные акции!
FINAL SALE ДО -60%
Успей купить со скидкой!
Скидка за подписку 10%
Подпишитесь на новостную рассылку и получите скидку 10% на первую покупку.
Бесплатная доставка от 7000 руб
Распродажа Мужской одежды!
Вся одежда представлена со скидкой
Копи и получай скидку до 15% в KANZLER!
Покупай от 1000 рублей и получай Дисконтную карту Бесплатно! Чем больше совершаешь покупок, тем ... Подробнее > больше размер скидки – 10% и 15%!. Скрыть
Скидки до 20% на мужскую одежду на Сегодня!
Здесь представлены все действующие скидки и акции интернет-магазина KANZLER. Не упустите шанса ... Подробнее > сэкономить! Скрыть
Узнавай первым о новых скидках этого магазина
Просто зарегистрируйся и отметь этот магазин сердечком
Промокоды похожих магазинов
Скидка на все кроме подарочных карт и носков. Данный промо-код суммируется с другими акциями и ... Подробнее > скидками на сайте, но не суммируется с другими промо-кодами. Скрыть
Промокод со скидкой 15%, на верхнюю одежду, джемперы и кардиганы и пиджаки. Скидка не ... Подробнее > предоставляется на товары со скидкой. Исключения: Носки Аксессуары (кроме обуви, шарфов, галстуков и ремней) Нижнее белье Подарочные карты Подарочная упаковка VIP-карты Индвидуальный пошив Скрыть
Промокод дает на скидку 5% на всё кроме футболок, нижнего белья, носков, аксессуаров, ... Подробнее > подарочных карт и вип карт. Суммарно скидка не более 80% от первой цены Скрыть
Похожие магазины
Интернет-магазин KANZLER
Канцлер – это магазин стильной мужской одежды, так называемого Middle класса. Его особенности:
- За время своей работы завоевал массу наград. Несколько раз был признан магазином с лучшим выбором классической мужской одежды по версии ряда журналов. В 2012 году он и вовсе стал лучшим в масштабном конкурсе брендов.
- На рынке сеть существует уже 22 года. Ее магазины открыты в 56 городах. Всего насчитывается более 500 торговых точек.
- Здесь вы сможете не только приобрести одежду, но и сразу же подогнать ее под свою фигуру. Некоторые вещи изготавливают индивидуально.
- Сеть сотрудничает со многими банками и участвует в их бонусных программах. Также вы можете снизить цену за счет промокодов.
- На сайте регулярно проводят распродажи и акции. Во время КиберПонедельника и Черной Пятницы можно получить самые привлекательные скидки.
Как получать промокоды Канцлер?
Еще один способ экономии на сайте – это купоны KANZLER. Они предоставляют скидки в несколько процентов на всю сумму заказа. В редких случаях код действует только на определенные категории или наименования. Промокод на скидку работает в течение ограниченного времени, поэтому не стоит тянуть с его использованием.
Если вы хотите всегда знать про новые купоны Канцлер.ру, вам достаточно зарегистрироваться на сайте БериБай. Здесь мы собираем все выгодные предложения от сотен магазинов, в том числе и Канцлер.ру. С нами вы сможете экономить на любых покупках.
Показать полностью >