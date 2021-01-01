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Промокоды Капитал Life | Август 2021
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Страховая компания Капитал Life: ваш надежный партнер

Защитить здоровье, имущество и бизнес от несчастных случаев важно в надежной компании. Это поможет получить страховые выплаты без проблем. Доверив эти услуги организации Капитал Лайф, можно оформить любой полис в режиме онлайн.

Информация об организации

Kapital Life работает на территории более 200 городов России, оказывая услуги страхования 2 миллионам человек. Фирма вошла в перечень системно значимых страховых организаций ЦБ РФ, и отличается многочисленными достижениями. Последняя из наград – премия «Лучшие социальные проекты России» за бесперебойное обслуживание в период пандемии коронавируса. Также страховая регулярно устраивает скидки и акции на все виды полисов.

Что дает промокод Капитал Life

Если хочется получить скидку на страховку, вам пригодится купон или так называемый промокод. Комбинации символов можно найти на специальном сервисе БериБай – здесь они всегда актуальны и не придется тратить время на проверку. Используя промокод, в компании Капитал Life страхование жизни, накопительное страхование или полис «Стоп.Клещ» обойдутся вам в разы дешевле. Код активируется просто: достаточно указать его при оформлении заказа в корзине. С промокодами от БериБай вам не нужна распродажа – экономия и так будет в ваших руках!

страховая компания Капитал Life

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