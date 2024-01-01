Освоить востребованную специализацию в IT-сфере просто даже для тех, кто не имеет опыта работы уровня подготовки. Образовательный онлайн-сервис karpov.courses проводит подготовку новичков с нуля востребованным IT-профессиям, по окончании которой можно устроиться в крупную компанию. Не упускайте возможность получить высокий заработок и престижную работу.

О платформе

Школа karpov.courses, за все время существования проекта, доказала свою эффективность на деле: 89% выпускников уже нашли интересную работу в компаниях Тинькофф, Яндекс, ВТБ, Иви, Лента и др., привлечение ведущих специалистов и руководителей компаний для преподавания, тесное сотрудничество с организациями коммерческого сектора и т.д. Любой ученик без знаний специфики направления и опыта работы сможет освоить профессию с 0 по уникальной методике обучения: структурированная и актуальная теория, практические задания на примере реальных кейсов, практика на тренажерах и симуляторах. Остались сомнения – есть бесплатные курсы, с которыми можно узнать поподробнее о направлении.

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Свободный график занятий

Выполнение заданий с применением профессиональных инструментов

Актуализированная база данных

Постоянная обратная связь с кураторами и экспертами

Рассрочка от банка-партнера

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Доступные направления

Здесь можно стать специалистом по любому направлению, в которых остро нуждается цифровой рынок труда: Python, Дизайн систем, Data Science, Frontend-разработка, SQL и пр. Отдельно пользуется спросом в Карпов курс аналитик данных, по завершению которого специалист проводят анализ и диагностику данных, занимаются математическим прогнозом событий и адаптируют новые технологии в информационной среде.

Формат обучения

Для старта учебы не потребуется дополнительно приобретать что-либо: образовательная платформа Карпов имеет собственную базу теоретического и практического материала, достаточного для освоения новой профессии. Сайт доступен с любого устройства с выходом в Интернет.