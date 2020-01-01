Если правильно подобрать купон Карусель Шоп, сочетать его с распродажей или акцией, можно сэкономить до 40% от каждой покупки.

Что можно купить в Каруселе?





Под этим названием скрывается крупный магазин игрушек. Здесь много интересных и даже уникальных брендов:

Poopsie Surprise Unicorn;



Transformers;



BEYBLADE BURST;



Oonies.

Магазин доставляет по всей России. Если сделать заказ до 18:00, в Москве его привезут уже на следующий день.





Чем магазин Карусель отличается от других?

О своих преимуществах рассказывает сама компания:

При сумме заказа 5 тыс. рублей услуги курьера не оплачиваются.



Никаких замен или отмены: все товары на складе.



Выбор из 80 разных брендов.



В чате и по телефону только квалифицированные сотрудники.

Регулярные скидки — еще одно преимущество. Магазин держит хороший ценник и иногда радует своих покупателей дополнительной экономией.