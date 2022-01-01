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Промокоды Kata Academy | Ноябрь 2022

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Академия программирования Kata – ваше решение для смены профессии

Сегодня Интернет стремительно развивается, и вместе с ним развивается и перспективность цифровых профессий. Как приобрести цифровую специальность и какие условия обучения – расскажет онлайн-школа Kata Academy. Спешите пройти курс и получить новую квалификацию по специальному промокоду от сервиса BeriBuy, чтобы поменять свою карьеру не только с перспективой развития, но и по выгодной цене!

О компании

Ката Академия – платформа, аналогов которой нет нигде в России. Ключевая особенность сервиса заключается в инвестировании в обучение каждого студента – учащийся получает не только базовый уровень знаний, но и гарантированно будет трудоустроен по своей профессии в передовых компаниях.

Сегодня клиенты могут получить специализацию по направлениям:

  • Java-разработка (разработка на языке программирования)
  • Frontend-разработка (программирование на JavaScript)
  • QA Manual (инженер ручного тестирования)

Kata Academy Java

Главная особенность заключается в том, что вы оплачиваете курс только после тогой, как пройдете обучение и будете трудоустроены! Kata Academy принципиально заинтересована в инвестиции в своего ученика: если выпускник не нашел работу, то и платить за курс ему тоже не нужно!

Преимущества Kata Academy

Обращаясь за новой профессией, вы получите самые выгодные преимущества:

  • Оплата за учебу только после трудоустройства
  • Обеспечение полной поддержки в течение 2-ух лет с момента выпуска (как при консультациях в бизнес-проектах, так и при трудоустройстве)
  • Участие в групповых проектах и возможность запуска собственных идей
  • Выплата стоимости обучения производится непосредственно из зарплаты разработчика (действует при трудоустройстве, что официально закреплено в договоре)

Получите промокоды Kata Academy на персональную выгоду

Чтобы все бонусы и привилегии стали еще выгоднее, используйте промокоды Ката Академия от сервиса BeriBuy. Купон на скидку можно найти на официальном сайте агрегатора, где с легкостью вы можете его заполучить и применить его в Академии при заключении договора и оплате нужного обучения!

Промокод Ката Академия

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