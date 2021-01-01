Главная > Все магазины > Корпорация Центр
Перейти в магазин

Промокоды Корпорация Центр | Декабрь 2021
Промокоды похожих магазинов
Скидка -20% на всё!
Осталось: 6 дней
Показать код
******
Промокод действует на один заказ от 5000 ₽ и на скидку 20%, но не более 3 000 ₽. Акция ... Подробнее > действует на товары с отметкой промокода на товарной карточке. < Скрыть
Скидка 900 руб от 3000 руб на «Одежда, обувь и аксессуары»
Показать код
******
Скидка 900 руб от 3000 руб для всех клиентов на категории «Одежда, обувь и аксессуары»
Скидка 200₽ при заказе от 5 000₽!
Показать код
******
Скидка 200₽ при заказе от 5 000₽! В акции не участвуют смартфоны.
Выгода 500 руб. от 3500 руб
Показать код
******
Не действуют на бренды Apple, Dyson, Rieker и алкогольную продукцию Только для новых ... Подробнее > клиентовДействуют только на товары по акции «Получи сегодня» Hе действует на категорию «Смартфоны до 20 000 руб.». < Скрыть
Скидка 1800 рублей при покупке Электроинстументов
Показать код
******
Скидка 1800 рублей при покупке от 12 000 рублей при покупке Электроинстументов. Только для ... Подробнее > новых пользователей < Скрыть
Грандиозная новогодняя распродажа!
Показать скидку
Грандиозная новогодняя распродажа! Скидки до 50%
Новогодний ажиотаж на Маркете! Скидки до -80%
Показать скидку
Новогодний ажиотаж на Маркете! Скидки до -80% + бесплатная доставка!
Новогодний кэшбэк и скидки до 50%!
Показать скидку
Новогодний кешбек до -50%
Показать скидку
Новогодняя распродажа! Скидки до -50%
Показать скидку
Похожие магазины
М.Видео
Эльдорадо
Яндекс Маркет
СберМегаМаркет
Холодильник.ру
Котофото
Нотик
ОГО

Kcentr.ru: интернет-магазин современной бытовой техники

Покупку бытовой техники важно совершать в магазине, где имеется отзывчивый сервис, профессиональное обслуживание и колоссальный ассортимент товаров в продаже. Корпорация «Центр» - интернет-магазин бытовой техники, созданный специально под современного клиента, чтобы каждый мог быстро, удобно и гарантированно получить все необходимое по доступной цене в кротчайшие сроки, с доставкой по всей территории России.

История сети и достижения

В 1990 году на рынке появилась торговая марка корпорации «Центр», которая сегодня имеет широкий охват во всех регионах РФ. Вас ждет более 156 розничных магазинов, расположенных в 125 городах и онлайн-маркет, действующий по всей стране. Компания получила огромное количество дипломов и наград, среди которых:

  • победитель в номинации «Наша марка» конкурса «Предприниматель года» в 2002 г.
  • почетное звание «Лидер российской экономики» в 2005 г.
  • победитель конкурса «Лучшее предприятие торговли и услуг по формированию имиджа» в 2008 г.
  •  многочисленные победы в конкурсах «Бренд года» в номинациях «Услуги и сервис» и «Торговые сети и центры».

kcentr ru интернет магазин

Что можно найти в магазине

Широкий ассортимент компании предлагает приобрести товары в следующих категориях:

  • смартфоны и аксессуары
  • ноутбуки и компьютерная техника
  • телевизоры и комплектующие
  • стиральные машины
  • холодильные и морозильные камеры
  • газовые плиты
  • электрические духовые шкафы и вытяжки
  • пылесосы

На официальном сайте магазина регулярно проводятся интересные акции, а промокод Корпорация Центр позволит получить уникальную скидку и неплохо сэкономить ваш персональный бюджет.

Карта привилегии «Свой»

Помимо возможности совершать покупки в кредит или рассрочку, у компании доступно оформление карты «Свой» для участия в действующей бонусной программе. Для этого достаточно обратиться в магазины «Сэлдом» или «Центр», и специалисты помогут оформить и активировать карту, а также дадут всю необходимую инструкцию по ее пользованию. Также возможна и онлайн-активация на сайте компании.

Карта является накопительной – с каждой покупки любого товара на счет зачисляются баллы в размере 3,5% от стоимости. Накопленные баллы можно использовать в счет оплаты будущих покупок. На использование баллов дается срок не более 1 года – баланс и даты зачисления всегда можно проверить в личном кабинете на сайте магазина. Дополнительную выгоду вам принесет от Корпорации «Центр» промокод на скидку.

Где получить промокод

Перед покупкой обязательно посетите сайт BeriBuy, ведь там вас уже будут ждать купоны Корпорация Центр. Все промокоды тщательно проверяются на актуальность – любой покупатель гарантированно получит привлекательную скидку на интересующий товар. Просто копируйте промокод, указывайте его при оформлении заказа, и покупайте бытовую технику в разы дешевле!

корпорация центр промокод на скидку

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина