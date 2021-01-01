Покупку бытовой техники важно совершать в магазине, где имеется отзывчивый сервис, профессиональное обслуживание и колоссальный ассортимент товаров в продаже. Корпорация «Центр» - интернет-магазин бытовой техники, созданный специально под современного клиента, чтобы каждый мог быстро, удобно и гарантированно получить все необходимое по доступной цене в кротчайшие сроки, с доставкой по всей территории России.

История сети и достижения

В 1990 году на рынке появилась торговая марка корпорации «Центр», которая сегодня имеет широкий охват во всех регионах РФ. Вас ждет более 156 розничных магазинов, расположенных в 125 городах и онлайн-маркет, действующий по всей стране. Компания получила огромное количество дипломов и наград, среди которых:

победитель в номинации «Наша марка» конкурса «Предприниматель года» в 2002 г.

почетное звание «Лидер российской экономики» в 2005 г.

победитель конкурса «Лучшее предприятие торговли и услуг по формированию имиджа» в 2008 г.

многочисленные победы в конкурсах «Бренд года» в номинациях «Услуги и сервис» и «Торговые сети и центры».

Что можно найти в магазине

Широкий ассортимент компании предлагает приобрести товары в следующих категориях:

смартфоны и аксессуары

ноутбуки и компьютерная техника

телевизоры и комплектующие

стиральные машины

холодильные и морозильные камеры

газовые плиты

электрические духовые шкафы и вытяжки

пылесосы

На официальном сайте магазина регулярно проводятся интересные акции, а промокод Корпорация Центр позволит получить уникальную скидку и неплохо сэкономить ваш персональный бюджет.

Карта привилегии «Свой»

Помимо возможности совершать покупки в кредит или рассрочку, у компании доступно оформление карты «Свой» для участия в действующей бонусной программе. Для этого достаточно обратиться в магазины «Сэлдом» или «Центр», и специалисты помогут оформить и активировать карту, а также дадут всю необходимую инструкцию по ее пользованию. Также возможна и онлайн-активация на сайте компании.