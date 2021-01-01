Промокоды Корпорация Центр | Декабрь 2021
Kcentr.ru: интернет-магазин современной бытовой техники
Покупку бытовой техники важно совершать в магазине, где имеется отзывчивый сервис, профессиональное обслуживание и колоссальный ассортимент товаров в продаже. Корпорация «Центр» - интернет-магазин бытовой техники, созданный специально под современного клиента, чтобы каждый мог быстро, удобно и гарантированно получить все необходимое по доступной цене в кротчайшие сроки, с доставкой по всей территории России.
История сети и достижения
В 1990 году на рынке появилась торговая марка корпорации «Центр», которая сегодня имеет широкий охват во всех регионах РФ. Вас ждет более 156 розничных магазинов, расположенных в 125 городах и онлайн-маркет, действующий по всей стране. Компания получила огромное количество дипломов и наград, среди которых:
- победитель в номинации «Наша марка» конкурса «Предприниматель года» в 2002 г.
- почетное звание «Лидер российской экономики» в 2005 г.
- победитель конкурса «Лучшее предприятие торговли и услуг по формированию имиджа» в 2008 г.
- многочисленные победы в конкурсах «Бренд года» в номинациях «Услуги и сервис» и «Торговые сети и центры».
Что можно найти в магазине
Широкий ассортимент компании предлагает приобрести товары в следующих категориях:
- смартфоны и аксессуары
- ноутбуки и компьютерная техника
- телевизоры и комплектующие
- стиральные машины
- холодильные и морозильные камеры
- газовые плиты
- электрические духовые шкафы и вытяжки
- пылесосы
На официальном сайте магазина регулярно проводятся интересные акции, а промокод Корпорация Центр позволит получить уникальную скидку и неплохо сэкономить ваш персональный бюджет.
Карта привилегии «Свой»
Помимо возможности совершать покупки в кредит или рассрочку, у компании доступно оформление карты «Свой» для участия в действующей бонусной программе. Для этого достаточно обратиться в магазины «Сэлдом» или «Центр», и специалисты помогут оформить и активировать карту, а также дадут всю необходимую инструкцию по ее пользованию. Также возможна и онлайн-активация на сайте компании.
Карта является накопительной – с каждой покупки любого товара на счет зачисляются баллы в размере 3,5% от стоимости. Накопленные баллы можно использовать в счет оплаты будущих покупок. На использование баллов дается срок не более 1 года – баланс и даты зачисления всегда можно проверить в личном кабинете на сайте магазина. Дополнительную выгоду вам принесет от Корпорации «Центр» промокод на скидку.
Где получить промокод
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