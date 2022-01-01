Промокоды KENWOOD | Октябрь 2022
Промокоды Kenwood: ваши надежные домашние помощники
Создавать кулинарные шедевры сможет каждая хозяйка, которая решит купить кухонный комбайн Кенвуд в интернет-магазине. Качественные приборы отличаются многочисленными насадками и оригинальным функционалом.
О компании
Бытовая техника Kenwood занимает лидирующие позиции на рынке России. Компания отличается производством многофункциональных комбайнов и машин, с которыми все рутинные задачи в готовки станут настоящим удовольствием.
Среди главных плюсов, которыми отличается интернет-магазин:
- Бесплатная доставка по всей территории России
- Гарантийный срок до 5 лет
- Бонусная программа – оплата бонусами до 40% от цены
- Наличие премиального сервиса
Чем примечательны промокоды Кенвуд
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