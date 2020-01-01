Промокоды Kerastase | Ноябрь 2020
Об интернет-магазине Kerastase
Профессиональная косметика Kerastase – это французкая марка, разработана в лаборатории L'Oréal. Высококачественная косметика класса люкс для многоуровневого ухода за волосами для женщин и мужчин.
На сайте представлены следующие линии:
DIscipline – косметика для непослушных волос;
Reflection – продукция для окрашенных волос;
Résistance – линия для ослабленных волос;
Nutritive – питание для сухих и чувствительных волос;
Specifiqu – косметика для борьбы с перхотью и выпадения волос;
Homme – для восстановления мужских волос.
Онлайн диагностика находящая на сайте Керастаз подберет косметику или же программу ухода под ваш тип волос.
Покупая косметику прямо сейчас, вы сможете снизить стоимость покупки использовав промокод Kerastase.
Подписавшись на рассылку этой марки, Вы будете в курсе всех скидок и событий, как: Киберпонедельник и Черная пятница в Kerastase (Black Friday).
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