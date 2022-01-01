Изучать иностранный язык можно разными способами – заучивая слова, подбирая ассоциации. Но при помощи особой речевой программы от онлайн-школы КЭСПА сделать это можно максимально быстро и просто.

Информация о компании

Школа английского языка КЭСПА более 20 лет работала как самостоятельная площадка, а с недавнего времени стала частью платформы Skillbox. Главное достоинство школы – особая методика «Как Сказать Это По-Английски». Учащихся ждут следующие плюсы:

Вводный урок для определения разговорных привычек

Подбор педагога с похожим лингвопортретом

Составление программы обучения с учетом вашего стиля речи

Подбор речевых формул персонально для каждого студента

На чем основана технология

Английский по технологии КЭСПА преподается на основе артикуляционной памяти – мышечной памяти лица. Когда ученику нужно произнести фразу, ему не придется ее вспоминать, автоматически нужные слова будут в мышцах губ и голосовых связках. Компания предложит массу специальных артикуляционно-грамматических упражнений в ходе занятий.