Промокоды КЭСПА | Февраль 2022
Платформа КЭСПА – уникальная технология изучения английского
Изучать иностранный язык можно разными способами – заучивая слова, подбирая ассоциации. Но при помощи особой речевой программы от онлайн-школы КЭСПА сделать это можно максимально быстро и просто.
Информация о компании
Школа английского языка КЭСПА более 20 лет работала как самостоятельная площадка, а с недавнего времени стала частью платформы Skillbox. Главное достоинство школы – особая методика «Как Сказать Это По-Английски». Учащихся ждут следующие плюсы:
- Вводный урок для определения разговорных привычек
- Подбор педагога с похожим лингвопортретом
- Составление программы обучения с учетом вашего стиля речи
- Подбор речевых формул персонально для каждого студента
На чем основана технология
Английский по технологии КЭСПА преподается на основе артикуляционной памяти – мышечной памяти лица. Когда ученику нужно произнести фразу, ему не придется ее вспоминать, автоматически нужные слова будут в мышцах губ и голосовых связках. Компания предложит массу специальных артикуляционно-грамматических упражнений в ходе занятий.
Чем интересен промокод КЭСПА
Чтобы ваше обучение было не только продуктивным, но и экономным, используйте для площадки KESPA промокод. С ним в КЭСПА английский с нуля можно изучать с хорошей скидкой. Найти все действующие купоны на скидку поможет надежный сервис промокодов BeriBuy. Здесь вас будут ждать как промокоды на первый заказ для новых учеников, так и купоны для тех, кто продлевает обучение и продолжает совершенствовать свои навыки.
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