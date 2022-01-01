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Платформа КЭСПА – уникальная технология изучения английского

Изучать иностранный язык можно разными способами – заучивая слова, подбирая ассоциации. Но при помощи особой речевой программы от онлайн-школы КЭСПА сделать это можно максимально быстро и просто.

Информация о компании

Школа английского языка КЭСПА более 20 лет работала как самостоятельная площадка, а с недавнего времени стала частью платформы Skillbox. Главное достоинство школы – особая методика «Как Сказать Это По-Английски». Учащихся ждут следующие плюсы:

  • Вводный урок для определения разговорных привычек
  • Подбор педагога с похожим лингвопортретом
  • Составление программы обучения с учетом вашего стиля речи
  • Подбор речевых формул персонально для каждого студента

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На чем основана технология

Английский по технологии КЭСПА преподается на основе артикуляционной памяти – мышечной памяти лица. Когда ученику нужно произнести фразу, ему не придется ее вспоминать, автоматически нужные слова будут в мышцах губ и голосовых связках. Компания предложит массу специальных артикуляционно-грамматических упражнений в ходе занятий.

Чем интересен промокод КЭСПА

Чтобы ваше обучение было не только продуктивным, но и экономным, используйте для площадки KESPA промокод. С ним в КЭСПА английский с нуля можно изучать с хорошей скидкой. Найти все действующие купоны на скидку поможет надежный сервис промокодов BeriBuy. Здесь вас будут ждать как промокоды на первый заказ для новых учеников, так и купоны для тех, кто продлевает обучение и продолжает совершенствовать свои навыки.

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