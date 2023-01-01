Когда не хочется тратить время на стояние у плиты или просто хочется побаловать себя чем-то вкусным и сытным, заказывайте боксмастер или крылья КФС на дом. Горячая курица, сочные твистеры и картофель фри с быстрой доставкой – всегда отличное решение! Вкусные блюда привезут всего за 30-60 минут.

Об истории компании

Kentucky Fried Chicken – крупная сеть ресторанов быстрого обслуживания международного уровня. Ее основатель – полковник Харланд Сандерс, решивший во времена Великой депрессии в 1930 году готовить и продавать вкусные блюда на основе жареной курицы. Первая точка была открыта в Кентукки, а уже сегодня сеть включает около 20 тысяч ресторанов в 125 странах мира. Уникального вкуса продукции удалось добиться благодаря особому секретному рецепту панировки из 11 специй и трав, разработанному лично Сандерсом – ингредиенты до сих пор держатся под строгим контролем как коммерческая тайна компании.

Из главных достоинств для клиентов можно выделить следующие:

Оформление заказа на сайте, так и через мобильное приложение

Возможность быстрой доставки на дом в течение часа, либо самовывоз

Использование в рецептуре только охлажденного куриного мяса – без полуфабрикатов

Регулярное пополнение ассортимента

Большой выбор промокодов и акций для возможности выгодной экономии

Сегодня можно заказать еду из KFC на дом, выбирая из огромного ассортимента:

Куриные ножки, стрипсы и наггетсы

Бургеры, твистеры, роллы

Картофель и снэки, соусы

Холодные напитки, мороженое, милкшейки и др.

Уникальные экскурсии на производство

Поклонникам сытной курицы в секретной панировке точно будет интересно узнать не только где можно заказать KFC, но и как готовятся заказы и выглядит внутренняя кухня КФС. Компания предоставляет возможность побывать на экскурсии на кухнях КФС (в любом ресторане вашего города) и своими глазами увидеть все секреты приготовления, увидеть используемые технологии и то, как следят за качеством, упаковывают и доставляют ваши заказы. Записаться на экскурсию можно прямо на сайте службы доставки, запись осуществляется за 30 дней до желаемой даты: достаточно выбрать свой город и удобный ресторан, количество участников (максимально можно зарегистрировать 2 человека, на экскурсию допускаются дети от 12 лет), а также оставить ваши контактные данные для связи.