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Промокоды и купоны KFC | Январь 2023

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KFC: промокод на доставку для вашего вкусного обеда

Когда не хочется тратить время на стояние у плиты или просто хочется побаловать себя чем-то вкусным и сытным, заказывайте боксмастер или крылья КФС на дом. Горячая курица, сочные твистеры и картофель фри с быстрой доставкой – всегда отличное решение! Вкусные блюда привезут всего за 30-60 минут.

Об истории компании

Kentucky Fried Chicken – крупная сеть ресторанов быстрого обслуживания международного уровня. Ее основатель – полковник Харланд Сандерс, решивший во времена Великой депрессии в 1930 году готовить и продавать вкусные блюда на основе жареной курицы. Первая точка была открыта в Кентукки, а уже сегодня сеть включает около 20 тысяч ресторанов в 125 странах мира. Уникального вкуса продукции удалось добиться благодаря особому секретному рецепту панировки из 11 специй и трав, разработанному лично Сандерсом – ингредиенты до сих пор держатся под строгим контролем как коммерческая тайна компании.

Из главных достоинств для клиентов можно выделить следующие:

  • Оформление заказа на сайте, так и через мобильное приложение
  • Возможность быстрой доставки на дом в течение часа, либо самовывоз
  • Использование в рецептуре только охлажденного куриного мяса – без полуфабрикатов
  • Регулярное пополнение ассортимента
  • Большой выбор промокодов и акций для возможности выгодной экономии

KFC доставка на дом

Сегодня можно заказать еду из KFC на дом, выбирая из огромного ассортимента:

  • Куриные ножки, стрипсы и наггетсы
  • Бургеры, твистеры, роллы
  • Картофель и снэки, соусы
  • Холодные напитки, мороженое, милкшейки и др.

Уникальные экскурсии на производство

Поклонникам сытной курицы в секретной панировке точно будет интересно узнать не только где можно заказать KFC, но и как готовятся заказы и выглядит внутренняя кухня КФС. Компания предоставляет возможность побывать на экскурсии на кухнях КФС (в любом ресторане вашего города) и своими глазами увидеть все секреты приготовления, увидеть используемые технологии и то, как следят за качеством, упаковывают и доставляют ваши заказы. Записаться на экскурсию можно прямо на сайте службы доставки, запись осуществляется за 30 дней до желаемой даты: достаточно выбрать свой город и удобный ресторан, количество участников (максимально можно зарегистрировать 2 человека, на экскурсию допускаются дети от 12 лет), а также оставить ваши контактные данные для связи.

Где искать актуальные купоны КФС на сегодня

Чтобы выгодно экономить, планируя оформить заказ в приложении, вам пригодятся секретные промокоды КФС. Они представляют собой буквенно-цифровые комбинации с ограниченным сроком действия, которые дают покупателям выгодные бонусы за покупки. Найти их не составит труда, если пользоваться проверенной платформой промокодов BeriBuy: здесь размещаются только действующие купоны как на первый заказ, так и промокоды для постоянных клиентов. Использовать промо код не составит труда: выбирайте самый выгодный на сайте BeriBuy и копируйте его, а затем указывайте в корзине в специальной строке на сайте или в приложении перед тем, как совершать оплату. Так вам не придется ждать особой акции – благодаря сервису-агрегатору промокодов БериБай в КФС заказать доставку можно с экономией для семейного бюджета в любой момент!

Промокоды KFC

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