Теплая одежда и обувь – те важные вещи, которые родители выбирают для детей с особым вниманием. Если для вас важно надежное качество и стильный дизайн – присмотритесь к магазину КидКат.

О компании

Кидкат - интернет-магазин детской одежды, представляющий европейские бренды, среди которых:

Nels

Lassie

Kerry

Piiguni и др.

Консультанты в режиме онлайн помогают с выбором и оформлением заказа, на сайте можно подобрать не только пальто или куртки, но и трансформеры, комплекты, обувь, головные уборы и варежки. При покупке на сумму от 5 тысяч рублей вас ждет бесплатная доставка в границах МКАД, а также ЗСД-КАД-Красносельское шоссе (СПб).