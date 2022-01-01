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Промокоды KidKat | Март 2022

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KidKat: европейская одежда для вашего ребенка

Теплая одежда и обувь – те важные вещи, которые родители выбирают для детей с особым вниманием. Если для вас важно надежное качество и стильный дизайн – присмотритесь к магазину КидКат.

О компании

Кидкат - интернет-магазин детской одежды, представляющий европейские бренды, среди которых:

  • Nels
  • Lassie
  • Kerry
  • Piiguni и др.

Интернет-магазин детской одежды КидКат

Консультанты в режиме онлайн помогают с выбором и оформлением заказа, на сайте можно подобрать не только пальто или куртки, но и трансформеры, комплекты, обувь, головные уборы и варежки. При покупке на сумму от 5 тысяч рублей вас ждет бесплатная доставка в границах МКАД, а также ЗСД-КАД-Красносельское шоссе (СПб).

Промокод KidKat – скидка без лишнего труда

Чтобы заплатить меньше, не теряя в качестве товара, не нужно искать дешевые магазины. Достаточно подобрать промокод КидКат – все актуальные комбинации уже находятся на сервисе BeriBuy. Использовать купоны на скидку можно при каждой покупке гардероба для детей, даже если это ваш первый заказ.

Промокод КидКат

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