Промокоды KidKat | Март 2022
KidKat: европейская одежда для вашего ребенка
Теплая одежда и обувь – те важные вещи, которые родители выбирают для детей с особым вниманием. Если для вас важно надежное качество и стильный дизайн – присмотритесь к магазину КидКат.
О компании
Кидкат - интернет-магазин детской одежды, представляющий европейские бренды, среди которых:
- Nels
- Lassie
- Kerry
- Piiguni и др.
Консультанты в режиме онлайн помогают с выбором и оформлением заказа, на сайте можно подобрать не только пальто или куртки, но и трансформеры, комплекты, обувь, головные уборы и варежки. При покупке на сумму от 5 тысяч рублей вас ждет бесплатная доставка в границах МКАД, а также ЗСД-КАД-Красносельское шоссе (СПб).
Промокод KidKat – скидка без лишнего труда
Чтобы заплатить меньше, не теряя в качестве товара, не нужно искать дешевые магазины. Достаточно подобрать промокод КидКат – все актуальные комбинации уже находятся на сервисе BeriBuy. Использовать купоны на скидку можно при каждой покупке гардероба для детей, даже если это ваш первый заказ.
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