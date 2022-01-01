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Промокоды Kinguin | Июнь 2022
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О компании
Kinguin – одна из крупнейших торговых площадок в сфере электронной коммерции. Здесь можно приобрести лицензию на видеоигры и программное обеспечение от ведущих брендов и производителей.
Среди главных особенностей площадки Кингуин:
- Более 13 млн пользователей
- Собственный учебный центр для профессиональных киберспортивных организаций
- Около 700 тысяч транзакций ежемесячно
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