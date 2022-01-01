Top.Mail.Ru
Главная > Все магазины > Кинопоиск
Перейти в магазин

Промокоды Кинопоиск | Август 2022

Промокоды похожих магазинов
Горячо! - 500р при покупке от 3000р на первую оплату!
Показать код
******
Супер выгода по промокоду! Скидка 500 рублей при покупке от 3000 рублей для новых ... Подробнее > пользователей. Скидка не применяется на покупку билетов кино. Скрыть
Горячо! 21 день бесплатной подписки в подарок!
Показать код
******
Протестируйте подписку START бесплатно - используйте промокод и получайте 21 день доступа! ... Подробнее > Действительно только для новых пользователей. Скрыть
Скидка 400 рублей - ваша выгода здесь!
Остался: 1 день
Показать код
******
Используйте промокод и экономьте! Ограничения на пользователя: промокод действителен для новых ... Подробнее > пользователей на категорию НЕКИНО (билет на мероприятие), активация - 1 раз на человека. Всего доступно 300 активаций. Минимальная сумма заказа: 3 000 ₽.Номинал промокода: 400₽ Скрыть
-30% SALE! Сегодня скидки на все тарифы в подписке START!
Показать скидку
Выбирайте удобный тариф на подписку START и наслаждайтесь любимыми фильмами и сериалами в ... Подробнее > идеальном качестве и абсолютно без рекламы! Скидки до 30% ждут! Скрыть
Горячо! Скидки до 30% на билеты на любые мероприятия!
Показать скидку
Бронируйте билеты в кино, театр или на выставки на сайте Афиша.ру и получайте скидки до 30%! ... Подробнее > Экономить теперь стало еще выгоднее! Скрыть
SALE! Скидки до 30% на удобную подписку Смотрешка!
Показать скидку
Будь в числе первых - подключай подписку Смотрешка со скидками до 30% и смотри любимые шоу и ТВ ... Подробнее > в любом месте! Первые 30 дней доступа к 300 каналам и 6 онлайн-кинотеатрам - бесплатно! Скрыть
Сольный концерт Саши Малого!
Остался: 1 день
Показать скидку
Время покупать билеты на сольный концерт Саши Малого! ГЕО: Москва
Скидка до 80% для студентов!
Показать скидку
Фильмы и сериалы все лето! Скидка до 80% для студентов!
Подписка на 12 месяцев со скидкой 38% всего за 2 990 руб!
Показать скидку
Выбирайте действительно выгодную подписку!
Подписка на 6 месяцев со скидкой 29% всего за 1 690 руб!
Показать скидку
Отличный вариант для вашего досуга! Подписка на 6 месяцев со скидкой 29% всего за 1 690 руб!
Похожие магазины
Яндекс Афиша
Смотрешка
Афиша.ру
START

Кинопоиск: все фильмы планеты в одной подписке

Любимые сериалы и старые фильмы, нашумевшие новинки и детские мультфильмы – все для отличного досуга способен предложить Кинопоиск: портал о кино в отличном качестве! Вас ждет единая подписка с множеством функций – есть даже интеллектуальные подсказки, какая песня сейчас играет в сериале и как зовут каждого из актеров в кадре!

Немного истории

Кинопоиск - онлайн-кинотеатр HD качества с невероятным ассортиментом платного и бесплатного контента. Платформа появилась в 2003 году, созданная компанией ООО «КиноПоиск» совместно с французской фирмой-соучредителем AlloCine. В 2013 году сайт выкупила компания «Яндекс» и уже через три года был проведен первый собственный форум в кинотеатре, а в 2018 году компания решила запустить и возможность смотреть часть фильмов на сайте бесплатно. Также было проведено объединение с онлайн-кинотеатром Amediateka – совместная подписка позволяет получать платный доступ к фильмам каждой из платформ, а также ко всем преимуществам «Яндекс Плюса». Из крупных достижений платформы – проведение трансляции церемонии «Оскар» в 2018 году, покупка эксклюзивных прав у компании Disney в 2019 году на премьерный показ в России в прямом эфире.

Все особенности и достоинства платформы

Для регистрации на площадке достаточно воспользоваться простой формой в правом верхнем углу. Можно как создать новый профиль, так и использовать свои данные с сайта Яндекс (электронную почту и др.). В личном кабинете есть функция «активация промокода» - здесь можно вводить промокод Kinopoisk для получения различных бонусных условий. В профиле также хранится полная история ваших просмотров, доступна функция подключения детского профиля (для малышей до 12 лет) и подключения к вашему профилю еще до трех профилей (для членов семьи или друзей).

Kinopoisk HD подписка

Среди главных преимуществ онлайн-площадки:

  • Возможность установки приложения Кинопоиск на любые операционные системы и игровые консоли PlayStation
  • Пользователи могут дополнять и корректировать информацию о фильмах и биографии актеров
  • Уникальные новости, репортажи и статьи от редакторов
  • Большой выбор сериалов собственного производства (Пищеблок, Нулевой пациент, Пропавшая и др.)
  • Возможность получать до 20% кэшбэка в виде баллов Яндекс Плюс за покупку сериалов и фильмов. Баллы можно использовать на любые сервисы Яндекса – от такси до заказа еды
  • Большой ассортимент телеканалов, которые можно смотреть в прямом эфире

Промокод Кинопоиск – секрет вашей экономии

Обязательно используйте промокод на подписку Кинопоиск, чтобы сэкономить свой бюджет на приятном досуге. Купоны Кинопоиск представляют собой буквенно-цифровые комбинации, которые действуют ограниченный период времени и позволяют клиентам получить подписку с отличной скидкой, а платформа получает лояльных клиентов, готовых и дальше смотреть любимые фильмы.

Ищите актуальный промокод Кинопоиск на покупку фильма или оформление подписки на проверенном сервисе-агрегаторе BeriBuy. Здесь свои действующие купоны размещают только проверенные партнеры – вам не нужно проверять код на актуальность. Просто захотите, просматривайте предложения, копируйте наиболее выгодное и указывайте код при оформлении заявки на подписку от Кинопоиска. На сайте Кинопоиск HD смотреть онлайн лучшие сериалы будет несложно – просто подпишитесь на BeriBuy и выгода точно не пройдет мимо вас!

Kinopoisk промокод

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина