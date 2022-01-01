Любимые сериалы и старые фильмы, нашумевшие новинки и детские мультфильмы – все для отличного досуга способен предложить Кинопоиск: портал о кино в отличном качестве! Вас ждет единая подписка с множеством функций – есть даже интеллектуальные подсказки, какая песня сейчас играет в сериале и как зовут каждого из актеров в кадре!

Немного истории

Кинопоиск - онлайн-кинотеатр HD качества с невероятным ассортиментом платного и бесплатного контента. Платформа появилась в 2003 году, созданная компанией ООО «КиноПоиск» совместно с французской фирмой-соучредителем AlloCine. В 2013 году сайт выкупила компания «Яндекс» и уже через три года был проведен первый собственный форум в кинотеатре, а в 2018 году компания решила запустить и возможность смотреть часть фильмов на сайте бесплатно. Также было проведено объединение с онлайн-кинотеатром Amediateka – совместная подписка позволяет получать платный доступ к фильмам каждой из платформ, а также ко всем преимуществам «Яндекс Плюса». Из крупных достижений платформы – проведение трансляции церемонии «Оскар» в 2018 году, покупка эксклюзивных прав у компании Disney в 2019 году на премьерный показ в России в прямом эфире.

Все особенности и достоинства платформы

Для регистрации на площадке достаточно воспользоваться простой формой в правом верхнем углу. Можно как создать новый профиль, так и использовать свои данные с сайта Яндекс (электронную почту и др.). В личном кабинете есть функция «активация промокода» - здесь можно вводить промокод Kinopoisk для получения различных бонусных условий. В профиле также хранится полная история ваших просмотров, доступна функция подключения детского профиля (для малышей до 12 лет) и подключения к вашему профилю еще до трех профилей (для членов семьи или друзей).

Среди главных преимуществ онлайн-площадки: