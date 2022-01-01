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Промокоды KitchenAid | Август 2022

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KitchenAid

KitchenAid – это премиум бренд помощников для кухни. Качественные материалы, надежная сборка: они прослужат вам не один год. Для выгодной покупки воспользуйтесь промокодом Kitchenaid.

О бренде

Компания существует с 1919 года. Первая разработка американского бренда – это стационарный блендер.

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Они же являются самыми популярными товарами компании и по сей день. Профессиональные пекари предпочитают именно миксеры KitchenAids, но ассортимент ими не ограничивается.
Здесь вы найдете:

  • Стандартную кухонную технику: чайники, тостеры, микроволновки;
  • Кофемашины, кофемолки;
  • Крупную бытовую технику, например, холодильники, плиты;
  • Ручные миксеры, блендеры;
  • Посуду, дополнительные аксессуары.

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От Китчен Эйд в интернет-магазине вы получите функциональную, качественную, стильную технику.

Промокоды KitchenAid

Техника этого бренда отличается качеством и своими ценами. Если ждать акций, распродаж и отдельных скидок вы не хотите, попробуйте воспользоваться промокодом.

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