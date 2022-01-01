Промокоды KitchenAid | Август 2022
KitchenAid
KitchenAid – это премиум бренд помощников для кухни. Качественные материалы, надежная сборка: они прослужат вам не один год. Для выгодной покупки воспользуйтесь промокодом Kitchenaid.
О бренде
Компания существует с 1919 года. Первая разработка американского бренда – это стационарный блендер.
Они же являются самыми популярными товарами компании и по сей день. Профессиональные пекари предпочитают именно миксеры KitchenAids, но ассортимент ими не ограничивается.
Здесь вы найдете:
- Стандартную кухонную технику: чайники, тостеры, микроволновки;
- Кофемашины, кофемолки;
- Крупную бытовую технику, например, холодильники, плиты;
- Ручные миксеры, блендеры;
- Посуду, дополнительные аксессуары.
От Китчен Эйд в интернет-магазине вы получите функциональную, качественную, стильную технику.
Промокоды KitchenAid
Техника этого бренда отличается качеством и своими ценами. Если ждать акций, распродаж и отдельных скидок вы не хотите, попробуйте воспользоваться промокодом.
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