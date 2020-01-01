Планируете отправиться за границу? С чего начать? Первое, что нужно выяснить, это сколько стоит билет на самолет, поезд или автобус и узнать, где его можно забронировать. Если вы новичок в этом деле, тогда мы вам поможем и расскажем о самом популярном сайте, на котором вы можете забронировать билет по лучшей цене. Речь идет о kiwi.com.

Данный сайт помогает всем желающим найти самые дешевые авиабилеты. Как это ему удается?

Сотрудники данного ресурса:

используют современную технологию, с помощью которой происходит комбинирование рейсов разных авиакомпаний в одном билете – такое решение обеспечивает более широкий выбор вариантов перелетов;



предоставляют гарантии, которая действует, когда отменили или задержали рейс;



обеспечивает поддержку клиентам в режиме 24/7;



предлагают бесплатные дополнительные услуги: электронные билеты, предоставление информации.

Здесь вы сможете в любое время дня и ночи, не выходя из дома забронировать билет на нужный вам рейс по самой выгодной цене.

Кэшбэк, как дополнительная возможность сэкономить на kiwi.com

Чтобы ознакомиться с актуальными купонами и использовать код подходящего промокода, следует пройти регистрацию на сайте BeriBuy. Здесь вас ждет большой выбор электронных купонов – все они бесплатные и актуальные.

Также есть и еще одна возможность сэкономить на бронировании билета – это кэшбэк Киви ком. Суть такой возможности в том, что после каждой совершенной покупки, на ваш счет вернется часть потраченных денег.

Также не забывайте, что на данном сайте проводят акции и порой делают хорошие скидки. Так, например, к самым популярным распродажам, которые ждут миллионы людей, являются КиберПонедельник и Черная Пятница.