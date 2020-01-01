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Промокоды Киви Такси | Ноябрь 2020

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О сервисе KiwiTaxi

С какой проблемой мы сталкиваемся в первую очередь, когда путешествуем? Сложности ожидают нас уже в аэропорту. Если вы не пользовались услугами туристической фирмы, вам придется самим позаботиться о трансфере до отеля или ближайшей станции общественного транспорта.


KiwiTaxi Заказывайте такси-трансферы

 

 

Как быть? Каким приложением для заказа такси пользоваться? Как не переплатить?


Киви такси туристический трансфер

 

 

 

 

Для решения таких проблем и существует Kiwitaxi. Сделайте всего несколько простых шагов на сайте компании еще до перелета:

 

 

  1. Задайте нужный маршрут от точки А в точку Б;

  2. Выберите класс автомобиля и его вместительность, укажите необходимые опции;

  3. Заполните свои данные для оформления заказа;

  4. Оплатите часть поездки картой на сайте или выберите вариант расчета наличными.

Когда вы прилетите, вас уже будет ждать машина. Никаких задержек или лишних переживаний. Водитель встретит прямо в зале ожидания с именной табличкой и при необходимости поможет с багажом.

 

Если вам нужно детское кресло, достаточно указать это в заявке. Если вы желаете заказать элитный транспорт для гостей из другой стороны, все в вашем распоряжении.


KiwiTaxi с детьми

 

 

 

KiwiTaxi работает в 98 странах. У компании больше 500 партнеров. Она сможет подобрать вариант под любые потребности.


kiwitaxi промокод

 

 

 

 

Как получить в Kiwitaxi промокод на скидку?

 

 

Компания работает по фиксированному тарифу. Здесь нет распродаж вроде Киберпонедельника или Черной Пятницы. Зато в любой момент можно попасть на специальную акцию или воспользоваться кодом купона.

 

На БериБай мы собираем всю информацию о самых выгодных предложенияъ этого сервиса. Здесь же вы можете получить кэшбэк Киви Такси от каждой поездки. Сделайте свое путешествие не только комфортным, но и выгодным.

 

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