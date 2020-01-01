Для решения таких проблем и существует Kiwitaxi. Сделайте всего несколько простых шагов на сайте компании еще до перелета:

Как быть? Каким приложением для заказа такси пользоваться? Как не переплатить?

С какой проблемой мы сталкиваемся в первую очередь, когда путешествуем? Сложности ожидают нас уже в аэропорту. Если вы не пользовались услугами туристической фирмы, вам придется самим позаботиться о трансфере до отеля или ближайшей станции общественного транспорта.

Когда вы прилетите, вас уже будет ждать машина. Никаких задержек или лишних переживаний. Водитель встретит прямо в зале ожидания с именной табличкой и при необходимости поможет с багажом.

Если вам нужно детское кресло, достаточно указать это в заявке. Если вы желаете заказать элитный транспорт для гостей из другой стороны, все в вашем распоряжении.





KiwiTaxi работает в 98 странах. У компании больше 500 партнеров. Она сможет подобрать вариант под любые потребности.





Как получить в Kiwitaxi промокод на скидку?

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