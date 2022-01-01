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Промокоды Klaiyi | Ноябрь 2022

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Klaiyi Hair – новый тренд в мире моды с изысканными париками

Прическа всегда занимала особое место среди атрибутов современной моды. Ведь шевелюра не только отражает стиль, но и подчеркивает внешний вид, делая человека особенным и индивидуальным! Парики от Klaiyi Hair – это всегда новые коллекции с разными стилями и формами, высокое качество изготовления и огромный ассортимент образов, собранных в одном месте исключительно для вас! Спешите заказать по низким ценам, применив промокоды Klaiyi Hair от сервиса BeriBuy, и получите уникальную возможность прикоснуться к миру модельной красоты!

Основное направление компании

Сервис занимается производством и продажей париков, изготовленных с применением современного технологического оборудования и системы контроля качества. Все парики собираются из натуральных человеческих волос, обработанных паром, что позволяет добиться эффекта натуральных текстурированных волос при естественном состоянии.  Здесь можно подобрать длинные прямые и вьющиеся модели, бесклеевые варианты или оригинальные короткие фасоны боб или каре.

В магазине вас ожидают многочисленные преимущества:

  • Бесплатная доставка заказа
  • Срок возврата составляет 30 дней
  • Удобные способы оплаты картами Visa, MasterCard, либо через PayPal

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