Промокоды Kodland | Март 2023
Первые IT-шаги для школьников
Познакомьте ребенка с огромным миром IT-сферы и подберите лучшие обучающие программы, где каждый найдет новых друзей, раскроет свой потенциал и получит много полезных и практичных навыков на деле.
О площадке
Международная онлайн-школа экстра-класса – лучшее решение для родителей в выборе цифровых профессий будущего. Учеником может стать любой желающий от 6 до 17 лет, без опыта в IT. Специалисты сервиса помогут подобрать оптимальный курс каждому в индивидуальном порядке на бесплатном пробном уроке.
Получите современный подход к обучению и наставничеству. Ребята будут изучать программирование для детей, графический дизайн, геймдев, а также раскрывать свой потенциал под присмотром чутких и профессиональных педагогов. Кодланд платформ проводит курсы в интерактивной форме на реальных проектах.
Школа программирования Kodland предлагает свои преимущества:
- Обучение в команде и индивидуальные уроки
- Доступные цены и промокоды Кодленд на скидку
- Профильные и чуткие педагоги
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