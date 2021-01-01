Для любителей качественных и оригинальных вещей представлен интернет-магазин Кофтеныши. Теперь не нужно искать креативную одежду в торговых центрах, тратя свободное время. Смотрите каталоги и заказывайте вещи в онлайн-режиме. А для тех, кто любит распродажи и акции, можно воспользоваться промокодом Кофтеныши. Найти код можно на бесплатном и безопасном сервисе BeriBuy уже сегодня.

Все о магазине

Компания Кофтеныши начала свою деятельность в Санкт-Петербурге, предоставляя потребителям качественные вещи по выгодным ценам. Однако спустя время производитель не остановился на достигнутом и стал выпускать мягкие игрушки, которые трансформируются в одежду. Такой шаг сделал бренд узнаваемым даже за границей.

Сегодня компания имеет целый ряд розничных брендированных магазинов не только по Российской Федерации, но и в странах СНГ. Продукция настолько оригинальна, что вызывает восторг не только у маленьких детей, но и у взрослых людей. А интернет-магазин предлагает купить одежду по промокоду, что помогает экономить на шоппинге.

Основной ассортимент

В каталоге на сайте вы найдете яркие и красочные костюмы, комбинезоны, платья, верхнюю одежду, штаны, шорты и футболки. Также в ассортименте представлены кофты, пледы, юбки и одежда для дома. Интернет-магазин предлагает заказать не только вещи для детей, но и для женщин и мужчин. Также в ассортименте имеются аксессуары и головные уборы для любого возраста.

Чтобы покупать продукцию со скидкой, рекомендуется воспользоваться промокодом Кофтеныши. Для его поиска следует воспользоваться сервисом BeriBuy.

Как использовать промокод Кофтеныши

Чтобы получить купон на скидку Кофтеныши, необходимо найти его на сервисе BeriBuy. Программа самостоятельно откроет вам все промокоды, которые являются актуальными. Вам необходимо лишь выбрать код и скопировать его в память устройства.

Далее, следует зайти в интернет магазин, зарегистрироваться и добавить товар в корзину. При оформлении заказа необходимо вставить промокод в указанную строку. Как видите, получить скидку до -30% очень просто.

Преимущества магазина

Пользователи отмечают несколько основных преимуществ магазина:

большой выбор креативной и качественной одежды;

работа компании без выходных, что гарантирует быструю доставку без долгого времени ожидания;

возможность получения промокода на первый заказ, что выгодно для новых клиентов магазина;

предоставление гарантии на весь ассортимент продукции.

Обратите внимание, что в интернет-магазине можно найти рекомендации, как правильно выбрать нужный размер и не ошибиться с моделью. Также вы можете всегда обратиться в техническую поддержку, и вам проведут бесплатную консультацию по любым вопросам.