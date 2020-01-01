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Промокоды Колеса Даром | Ноябрь 2020

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О магазине Kolesa-darom

Колеса Даром — это магазин, работающий в сотне городов России. Здесь можно заказать шины и диски онлайн с доставкой по всей стране. Недавно магазин начал открывать свои точки еще и в Казахстане и Беларуси.

 

В сети вы можете подобрать подходящий товар из 5 тыс. разновидностей шин и 25 тыс. дисков. Магазин дает и ряд других возможностей. Например, здесь большой популярностью пользуется услуга подбора шин.

 

Сайт гарантирует лучшую цену на большинство товаров. Если найти на Kolesa Darom промокод, можно сделать любую покупку на этом сайте максимально выгодной.

 

 

Подбор шин и дисков

 

Если вы молодой автолюбитель или совсем недавно приобрели новую машину, покупка шин и дисков может стать для вас большой проблемой. На сайте Колеса Даром решают эту задачу сразу несколькими способами:

  • Подбор по марке автомобиля. Вы просто вводите в специальное поле марку, модель, год выпуска и тип кузова вашего автомобиля. Система сама подбирает оптимальный вариант;

  • Шинный калькулятор. Вы вводите параметры своих старых шин, а специальный алгоритм высчитывает, какие габариты можно поменять для достижения лучших характеристик;

  • Расширенный поиск. Если вы и сами знаете, чего хотите, но не определились только с моделью, просто укажите в поиске необходимые модели.


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Скидки и промокоды Колеса Даром

Как и другие магазины, Колеса Даром устраивают распродажи. Такие масштабные события, как КиберПонедельник и Черная Пятница начали проводить сравнительно недавно.

 

Проще всего найти скидки во время сезонных акций. Тогда снижают цены на определенные категории товаров или предоставляют бонусы. Например, при покупке шин вы можете получить бесплатное обслуживание в одном из сервисов-партнеров магазина.

 

 

На сайте БериБай регулярно появляются для Колеса Даром промокоды на скидку. Если скопировать их и вставить в специальное поле, которое появится уже при оформлении, стоимость всех товаров в корзине снизится. Либо при помощи такого кода вы опять же получите бонус.

 

 

Не забудьте зарегистрироваться и добавить магазин в избранное. Так вы будете узнавать о новых акциях и скидках самыми первыми.

 

 

Кэшбэк Колеса Даром

 

Кэшбэк — это возврат нескольких процентов от суммы заказа на ваш счет. Распоряжаться этим бонусом вы можете как угодно.

 

Чтобы получить кэшбэк, достаточно перейти в магазин по ссылке выше. Сервис привлекает на Колеса Даром новых покупателей, за что сам магазин платит небольшой бонус. Вам в качестве поощрения достанется часть этого бонуса. Все остаются в плюсе.

 

 

Еще одно преимущество кэшбэка – это возможность сочетать его с любыми акциями на колеса даром и кодами на скидку.

 

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