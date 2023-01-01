Чтобы купить шины на свой транспорт или подобрать качественные запчасти, обязательно загляните в Колесо.ру – интернет-магазин шин поможет подобрать лучшие варианты по доступной стоимости.

О компании

Более 20 лет магазин работает на шинном рынке, предлагая широкий ассортимент и высокое качество обслуживания. В сети компании – уже 49 центров на территории Москвы, а ассортимент предлагаемых услуг максимален: от шиномонтажа и ремонта литых дисков до диагностики авто, схода-развала и замены масла и фильтров.

Из главных достоинств онлайн-маркета можно выделить следующие:

Возможность сдать собственные колеса на сезонное хранение

Выгодная программа лояльности с дисконтной картой

Регулярные акции, промокоды и спецпредложения для покупателей

Простой возврат товаров, которые не подошли по разным параметрам

Бесплатная доставка до терминала транспортной компании

Бонусная программа для покупателей

Все обладатели бонусной карты «Друзья Колесо.ру» могут пользоваться выгодной экономией 15% на услуги компании (балансировка, шиномонтаж, оплата хранения шин и др.), а также приобретают скидку от 2% на ассортимент товаров. Получить подобную карточку несложно: достаточно совершить разовую покупку товаров или оплатить услуги компании Колесо.ру на сумму от 10 тысяч рублей, получить уникальный номер карты (она выпускается только в виртуальном формате) и использовать ее при следующих заказах, указывая в заявке или сообщая менеджеру. Важный момент: как только общая сумма покупок достигнет размера 500 тысяч рублей – ваша скидка на услуги автоматически вырастет до 20%!