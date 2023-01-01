Промокоды Колесо.ру | Февраль 2023
Koleso.ru: интернет-магазин для вашего автомобиля
Чтобы купить шины на свой транспорт или подобрать качественные запчасти, обязательно загляните в Колесо.ру – интернет-магазин шин поможет подобрать лучшие варианты по доступной стоимости.
О компании
Более 20 лет магазин работает на шинном рынке, предлагая широкий ассортимент и высокое качество обслуживания. В сети компании – уже 49 центров на территории Москвы, а ассортимент предлагаемых услуг максимален: от шиномонтажа и ремонта литых дисков до диагностики авто, схода-развала и замены масла и фильтров.
Из главных достоинств онлайн-маркета можно выделить следующие:
- Возможность сдать собственные колеса на сезонное хранение
- Выгодная программа лояльности с дисконтной картой
- Регулярные акции, промокоды и спецпредложения для покупателей
- Простой возврат товаров, которые не подошли по разным параметрам
- Бесплатная доставка до терминала транспортной компании
Бонусная программа для покупателей
Все обладатели бонусной карты «Друзья Колесо.ру» могут пользоваться выгодной экономией 15% на услуги компании (балансировка, шиномонтаж, оплата хранения шин и др.), а также приобретают скидку от 2% на ассортимент товаров. Получить подобную карточку несложно: достаточно совершить разовую покупку товаров или оплатить услуги компании Колесо.ру на сумму от 10 тысяч рублей, получить уникальный номер карты (она выпускается только в виртуальном формате) и использовать ее при следующих заказах, указывая в заявке или сообщая менеджеру. Важный момент: как только общая сумма покупок достигнет размера 500 тысяч рублей – ваша скидка на услуги автоматически вырастет до 20%!
Применяем промокоды Колесо.ру для приятной экономии
На надежной платформе промокодов BeriBuy всего за минуту можно подобрать актуальный купон Колесо.ру. Он представляет собой буквенно-цифровую комбинацию с ограниченным сроком действия и дает покупателям персональные условия на любые заказы. Воспользовавшись промокодом при оформлении онлайн-заказа, можно существенно снизить стоимость покупок или получить другие приятные бонусы, при этом промокоды существуют как для новых клиентов, так и для постоянных покупателей. На платформе BeriBuy все коды ежедневно актуализируются для вашего удобства – просто забирайте самый интересный промокод и экономьте на приобретении запчастей или оплате услуг для вашего автомобиля!
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