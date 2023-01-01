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О компании
Интернет-магазин Кольчугинский Мельхиор предлагает уникальную продукцию, которая свыше 120 лет пользуется спросом у народного потребителя. Над изготовлением трудятся свыше 200 специалистов, чтобы клиенту была доступна посуда высочайшего качества.
Плюсы для клиента:
- Товары соответствуют ГОСТу
- Доставка по всей территории РФ
- Высокая технологичность производства
- Широкий ассортимент
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