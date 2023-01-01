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Промокоды Кольчугинский мельхиор | Июль 2023

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О компании

Интернет-магазин Кольчугинский Мельхиор предлагает уникальную продукцию, которая свыше 120 лет пользуется спросом у народного потребителя. Над изготовлением трудятся свыше 200 специалистов, чтобы клиенту была доступна посуда высочайшего качества.

Плюсы для клиента:

  • Товары соответствуют ГОСТу
  • Доставка по всей территории РФ
  • Высокая технологичность производства
  • Широкий ассортимент

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