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Промокоды Конга (Konga) | Февраль 2022
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Микрокредитная компания Конга – ваши доступные займы

Когда деньги нужны срочно, обращаться в банк не всегда удобно. Банки не любят работать с небольшими суммами, да и рассмотрение заявки займет немало времени. Решить эту проблему можно, обратившись в МФО Конга – здесь займы до 70 тысяч оформляются в срок около 5 минут.

Информация о компании

Конга – одна из ведущих микрофинансовых организаций в России. Создав собственную систему по оценке потенциальных заемщиков, в Konga быстро определяют платежеспособность и добросовестность, поэтому процесс проверки заявки обычно занимает не более 5 минут. Сервис работает 24/7, а для определения оптимального тарифа по персональным условиям возможно подключение сотрудника компании. Для удобства пользователей сервис предлагает два варианта займов: краткосрочные с максимальной суммой до 20 тысяч, и долгосрочные с максимальной суммой до 70 тысяч рублей.

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Для потенциальных клиентов действуют следующие требования:

  • Гражданство РФ, возраст от 21 года и наличие паспорта
  • Регистрация на сайте для заполнения онлайн-анкеты (понадобится указать СНИЛС или ИНН, электронную почту и номер мобильного телефона)
  • Доступные суммы займа от 2 до 70 тысяч рублей, на срок от 10 дней до 24 недель
  • Перечисляют в сервисе Konga займ на карту, поэтому понадобятся реквизиты банковской карты

Купоны Konga – как улучшить условия кредита

Чтобы получить льготные условия при предоставлении микрозайма, вам пригодится промокод Конга займ. Особые комбинации с ограниченным сроком действия создаются специально для привлечения новых клиентов и поддержания интереса у постоянных.

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Подобрать для сервиса Konga промокод на скидку поможет площадка промокодов BeriBuy. Все купоны здесь ежедневно актуализируются – вам остается только выбрать самый интересный промокод и указать его перед тем, как оформить займ в Конга.

Как погасить задолженность

Чтобы закрыть текущий микрозайм Конга, можно оплатить задолженность при помощи банковского перевода в личном кабинете, банковской карты либо через QIWI-кошелек. Уже через 24 часа после закрытия задолженности можно оформлять новые займы онлайн – Конга не делает ограничений по сроку.

В микрофинансовой организации Конга кредит на небольшую сумму можно получить быстро, не выходя из дома и без поручителей. А при помощи актуальных промокодов от BeriBuy – еще и по максимально сниженным тарифам!

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