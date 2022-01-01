Когда деньги нужны срочно, обращаться в банк не всегда удобно. Банки не любят работать с небольшими суммами, да и рассмотрение заявки займет немало времени. Решить эту проблему можно, обратившись в МФО Конга – здесь займы до 70 тысяч оформляются в срок около 5 минут.

Информация о компании

Конга – одна из ведущих микрофинансовых организаций в России. Создав собственную систему по оценке потенциальных заемщиков, в Konga быстро определяют платежеспособность и добросовестность, поэтому процесс проверки заявки обычно занимает не более 5 минут. Сервис работает 24/7, а для определения оптимального тарифа по персональным условиям возможно подключение сотрудника компании. Для удобства пользователей сервис предлагает два варианта займов: краткосрочные с максимальной суммой до 20 тысяч, и долгосрочные с максимальной суммой до 70 тысяч рублей.

Для потенциальных клиентов действуют следующие требования:

Гражданство РФ, возраст от 21 года и наличие паспорта

Регистрация на сайте для заполнения онлайн-анкеты (понадобится указать СНИЛС или ИНН, электронную почту и номер мобильного телефона)

Доступные суммы займа от 2 до 70 тысяч рублей, на срок от 10 дней до 24 недель

Перечисляют в сервисе Konga займ на карту, поэтому понадобятся реквизиты банковской карты

Купоны Konga – как улучшить условия кредита

Чтобы получить льготные условия при предоставлении микрозайма, вам пригодится промокод Конга займ. Особые комбинации с ограниченным сроком действия создаются специально для привлечения новых клиентов и поддержания интереса у постоянных.

Подобрать для сервиса Konga промокод на скидку поможет площадка промокодов BeriBuy. Все купоны здесь ежедневно актуализируются – вам остается только выбрать самый интересный промокод и указать его перед тем, как оформить займ в Конга.