Промокоды Мир Кораблей | Август 2023
Мир Кораблей: онлайн игра для «морских волков»
Давно хотели управлять боевым судом, посостязаться или выполнить задания с друзьями – вас ждет игра Мир Кораблей. Примите участие в баталиях прямо сейчас с выгодным промокодом.
Об игре
Массовая MMORPG предлагает геймерам занять место командира в морских сражениях. Здесь собраны свыше 200+ моделей воссозданных машин времен первой половины XX века. Театр военных действий проходит на обширных локациях с динамичной сменой погоды. Встаньте за штурвал легендарного судна, принимавшего участие в обеих Мировых войнах, и побеждайте.
Каждый новичок получает бонусы и коды Мир Кораблей при регистрации по промокоду: неделя статуса премиум-аккаунта, 2 млн. кредитов, 200 дублонов, а также в распоряжение поступают суда IV уровня и целых 6 очков опыта для развития капитана.
Ключевые фишки:
- Регулярный онлайн
- Промокоды на бонусы
- Постоянные предложения и соревнования с призами
- Бесплатный доступ с ПК
Действующие промокоды Мир Кораблей
А чтобы получить больше преимуществ, используйте купоны Мир Кораблей от проверенного портала промокодов BeriBuy. Выбирайте доступные коды на сегодня на сайте для полной готовности.
Показать полностью >