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Промокоды Мир Кораблей | Август 2023

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Мир Кораблей: онлайн игра для «морских волков»

Давно хотели управлять боевым судом, посостязаться или выполнить задания с друзьями – вас ждет игра Мир Кораблей. Примите участие в баталиях прямо сейчас с выгодным промокодом.

Об игре

Массовая MMORPG предлагает геймерам занять место командира в морских сражениях. Здесь собраны свыше 200+ моделей воссозданных машин времен первой половины XX века. Театр военных действий проходит на обширных локациях с динамичной сменой погоды. Встаньте за штурвал легендарного судна, принимавшего участие в обеих Мировых войнах, и побеждайте.

Каждый новичок получает бонусы и коды Мир Кораблей при регистрации по промокоду: неделя статуса премиум-аккаунта, 2 млн. кредитов, 200 дублонов, а также в распоряжение поступают суда IV уровня и целых 6 очков опыта для развития капитана.

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  • Промокоды на бонусы
  • Постоянные предложения и соревнования с призами
  • Бесплатный доступ с ПК

Действующие промокоды Мир Кораблей

Действующие промокоды Мир Кораблей

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Мир Кораблей промокоды на игру

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