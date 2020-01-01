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Промокоды Кораблик | Ноябрь 2020

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Чем Korablik отличается от других магазинов?

Кораблик – это не просто мир игрушек, а крупных супермаркет всех товаров для детей, настоящий помощник родителям.


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Категории доступных товаров:

 

 

  • Подгузники и гигиена.



    •  
  • Питание и кормление.

  • Мамам и будущим мамам.



    •  
  • Детские игрушки.

  • Коляски и автокресла.



    •  
  • Детская комната.

  • Спорт и отдых.

  • Детская одежда и обувь.


    •  

В каждом разделе есть подкатегории. Всего в магазине несколько сотен тысяч товаров.



 

У сети есть розничные точки во многих городах России. По их количеству Кораблик занимает третье место в стране. Все же основная работа проводится через сайт. Здесь оформляют большую часть заказов.


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При онлайн-покупке вы не только увидите весь ассортимент, но и сможет получить дополнительные скидки и коды, поучаствовать в акциях и распродажах.

 

 

 

Акции и промокоды интернет-магазина Кораблик

 

Регулярно компания проводит акции с дополнительными скидками на определенные категории. Часто можно встретить предложение вроде «1+1». Вы либо получаете что-то бесплатно, либо можете воспользоваться дополнительной скидкой.


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Такие акции и купоны у Кораблика регулярно обновляются. Если вы хотите узнать о них первыми, обязательно зарегистрируйтесь на БериБай.

 

 

 

Магазин устраивает распродажи, вроде Киберпонедельника или Черной пятницы Кораблик. Помимо скидок, во время них выдают промокоды или проводят тематические акции.


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Новости обо всех них также есть на этой странице. Здесь же можно получить промокод на скидку в Кораблик.


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Кэшбэк из интернет-магазина Кораблик

 

 

Все акции и промокоды в магазин Кораблик можно сочетать с кэшбэком, получая максимальную выгоду. Кэшбэк – это возврат части от потраченных денег. Для его получения вам нужно зарегистрироваться на нашем сервисе и перед покупками заходить в магазин по специальной ссылке.

 

Кораблик платит за привлечение новых покупателей, и часть этой суммы возвращается вам. Мы делимся с вами своей прибылью, чтобы сделать ваши покупки еще приятней.

 

 

В отличие от многих других сервисом кэшбэк начисляется в виде реальных денег. Когда вы накопите 200 рублей, сможете перевести их на карту, электронный кошелек или мобильный телефон.

 

 

Регистрируйтесь и вы получите кэшбэк, и всегда будете в курсе, какие у Кораблика акции и скидки сегодня.

 

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