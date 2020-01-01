В каждом разделе есть подкатегории. Всего в магазине несколько сотен тысяч товаров.

Кораблик – это не просто мир игрушек, а крупных супермаркет всех товаров для детей, настоящий помощник родителям.

У сети есть розничные точки во многих городах России. По их количеству Кораблик занимает третье место в стране. Все же основная работа проводится через сайт. Здесь оформляют большую часть заказов.





При онлайн-покупке вы не только увидите весь ассортимент, но и сможет получить дополнительные скидки и коды, поучаствовать в акциях и распродажах.

Акции и промокоды интернет-магазина Кораблик

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В отличие от многих других сервисом кэшбэк начисляется в виде реальных денег. Когда вы накопите 200 рублей, сможете перевести их на карту, электронный кошелек или мобильный телефон.

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