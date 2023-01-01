Промокоды КОРОЛЬ ГОВОРИТ! | Май 2023
Говорите уверенно и убедительно
Выступление на публичном мероприятии может вызвать определенный стресс и растерянность, а достижение результата требует определенных умений и сноровки. Научитесь всем необходимым навыкам для выступлений и покоряйте умы и сердца.
О школе
Король говорит - первая школа ораторского искусства, победившая в конкурсе журнала Forbes как «молодая компания», предлагает освоить секреты публичных выступлений. Занятия помогут вам аргументировать свою точку зрения, правильно использовать интонационный фон, привлекать внимание аудитории и управлять им, и т.д. Среди выпускников Король говорит имеются известные отечественные деятели культуры - курсы ораторского мастерства посетили Народные артисты РФ С. Гармаш, В. Машков и Е. Миронов.
Ваша выгода в Король говорит:
- Обучение проводят педагоги сценической речи
- 85% учебы – практические занятия
- Подбор индивидуальной программы
- Активация промокодов
Промокоды Король говорит – ваша скидка на занятия
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