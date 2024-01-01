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Промокоды Korona | Апрель 2024

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Промокоды МКК «Корона» — поддержим в трудную минуту

В жизни сложно быть готовым ко всему. Иногда происходят ситуации, которые требуют непредвиденных финансовых расходов. Когда нет времени или возможности попросить о помощи, вас может выручить займ Золотая корона онлайн на карту. Вы получите необходимую сумму на карту в считанные минуты, не выходя из дома.

Korona промокоды на займ онлайн

О компании

Микрокредитная фирма ранее была известна, как Страна Экспресс займ, но 22 марта 2024 она сменила название на «‎Корона»‎. Компания работает на рынке уже 12 лет и имеет все необходимые сертификаты. Также Korona займ сотрудничает с крупным одноименным платежным оператором и является участником СРО «МиР» с 23 декабря 2020 года.

Для вашего удобства у сервиса есть не только сайт, но и мобильное приложение, через которое можно получать или возвращать деньги. Также на площадке есть чат поддержки, где дадут ответ на любой интересующий вас вопрос.

Условия для клиентов и необходимые документы

Взять займ наличными на карту срочно могут не только граждане России, но и жители стран СНГ в возрасте от 18 до 75 лет включительно. Для иммигрантов, которые работают в России, потребуется заграничный паспорт и документ о законном пребывании в РФ.

Чтобы получить займ Золотая корона онлайн на любые цели гражданину России, потребуется только паспорт. Нет необходимости в предоставлении кредитной истории, справок о доходах и поручительстве. Достаточно подать заявку через приложение в телефоне или на сайте. Вы можете взять займы от 1 до 70 тысяч рублей. Решение по заявке принимают в течение нескольких минут - почти во всех случаях вероятность одобрения составляет 90%.

Главные преимущества компании:

  • Разнообразные тарифные планы: на личные цели, покупки или переводы в салонах связи
  • Возможность беспроцентных кредитов по условиям акции при долгосрочном погашении
  • Возможность активации промокодов
  • Получение кредита для граждан стран СНГ, работающих в РФ
  • Досрочное погашение с пересчетом процентов
  • Погасить долг можно наличными или online

Промокоды Золотая корона — быстро и надежно

Чтобы оформить займ Золотая корона онлайн более выгодно, на сайте BeriBuy регулярно публикуются промокоды Korona. Воспользуйтесь услугами МКК Золотая корона - кредит онлайн получить на карту не составит труда, а по промокоду вас ждут персональные условия сотрудничества.

Промкоды Korona займ наличными на карту

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