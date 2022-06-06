Mall, 1 этаж) - 1 час игры в Парке Аттракционов на не призовых аппаратах в любое время с 12.00 до 21.00 (2 этаж); - детский билет в кино (действует на фильмы с возрастным ограничением 6+)* (кинотеатр 2 этаж); - комбо-набор (стакан карамельного попкорна мал. и напиток Coca-Cola, 0,33 мл) (канди-бар зона кинотеатра 2 этаж).Пакетное предложение действует каждую субботу и воскресенье!

Активные выходные для детей в Корстон!- мастер-класс на семейном бранче в 14.30; (зона Food ... Подробнее > Mall, 1 этаж) - 1 час игры в Парке Аттракционов на не призовых аппаратах в любое время с 12.00 до 21.00 (2 этаж); - детский билет в кино (действует на фильмы с возрастным ограничением 6+)* (кинотеатр 2 этаж); - комбо-набор (стакан карамельного попкорна мал. и напиток Coca-Cola, 0,33 мл) (канди-бар зона кинотеатра 2 этаж).Пакетное предложение действует каждую субботу и воскресенье! Скрыть

Детские выходные в Корстон Казань! Пакетное предложение от 499 руб на ребенка! Открыть Показать скидку