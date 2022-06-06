Промокоды Корстон | Июнь 2022
SALE! Скидки до 30% на бронирование отеля от Korston!
Планируя отдых или бизнес-встречу, бронируйте номер в комплексе Korston со скидкой до 30% - ... Подробнее > здесь вас ждут кинотеатр, ресторан, детский парк, и многое другое! Скрыть
Спецпредложение для семейного отдыха - "Sunny Weekend" от "Korston Серпухов"!
Отель "Korston" подготовил идеальное специальное предложение для семейного отдыха - "Sunny ... Подробнее > Weekend"Для Вас: - Проживание с завтраками* - Комплимент от отеля - Посещение аквапарка** - Трансфер до аквапарка - Билеты в кино*** - Поздний выезд до 18:00 - Бесплатная парковкаСтоимость от 6399 рублей.* - Возможно повышение категории номера за дополнительную плату. ** - Аквапарк можно посещать ежедневно с 10:00 до 22:00 без ограничения по времени посещения *** - Время сеанса определяется заранее. Скрыть
Спецпредложение "Особенная ночь для влюбленных" Korston Serpukhov. Подарок - ужин в ресторане!
Для влюбленных мы подготовили самую незабываемую ночную программу:Шикарный номер категории ... Подробнее > "Deluxe" с комплиментом Вход в караоке-клуб "Extra Lounge" Завтрак на двоих Бесплатная парковка Стоимость пакетного предложения - 7000 руб Скрыть
Каждые субботу и воскресение - семейный бранч! Депозит - 499 Р
Выходные – это отличный повод для того, чтобы устроить семейный праздник и провести его в ... Подробнее > Корстон на бранче!Для Вас Food Mall с различными кухнями мира, где каждый для себя может найти что-то безумно вкусное. Пока родители отдыхают и общаются, дети весело и с пользой проводят время с ведущими-аниматорами, участвуют в интерактивах, мастер-классах, готовят настоящий концерт для родителей, танцуют и поют! Каждый ребенок получит купон на игры в Парке Аттракционов, а также разыграем пригласительные в кинотеатр Korston! Скрыть
Lady Night в Drink Mall Korston Казань - всем дамам 2 коктейля в подарок!
Первый в городе Drink Mall Korston представляет каждый четверг Lady Night! Устройте девичник ... Подробнее > на барном пространстве и обязательно попробуйте коктейли из 14 баров. Каждой девушке 2 коктейля в подарок! Депозит 1 999 руб. за стол.Хэдлайнеры этого вечера - Vlad Well и DJ Bugs Bunny. Happy Hour с 18.00 до 21.00 и с 00.00до 01.00 - 50% скидка на бары.Работаем с 18.00 до 02.00 утра! Скрыть
Каждую субботу на Drink Mall Korston Казань - эксклюзивные коктейли с 50% скидкой!
Первый в Татарстане Drink Mall Korston каждую субботу проводит тематические вечеринки с ... Подробнее > вкусными коктейлями из 14 баров и зажигательной атмосферой с выступлениями кавер-групп и DJ! Депозит 1999 рубHappy Hour с 18.00 до 21.00 и с 00.00до 01.00 - 50% скидка на бары.Работаем с 18.00 до 06.00 утра! Скрыть
Номера от 3 249 руб в отеле Korston Серпухов для семейного отдыха и бизнес-встреч!
Korston Club Hotel – единственный клубный отель в Серпухове. Вам просто не зачем будет выходить ... Подробнее > за пределы Korston в Серпухове. Все гастрономические удовольствия, в том числе и самый высокий панорамный ресторан в городе на 15 этаже, яркая клубная жизнь, развлекательный и торговый центр, кинотеатр и бизнес-центр – всё в вашем распоряжении. Наслаждайтесь высоким сервисом Korston 24 часа в сутки.В проживание включены все сопутствующие услуги выбранной категории номера, а также: - можно включить завтрак в формате A la carte с 7:00 до 12:00 в ресторане комплекса. Скрыть
Отель Korston в центре Казани для туристического отдыха! Номера от 3 249 руб.
Korston – не только самый крупный отель в Казани, но еще и единственный клубный отель в ... Подробнее > Поволжье. Вам просто не зачем будет выходить за пределы Korston в Казани. Все гастрономические удовольствия, в том числе и самый высокий панорамный ресторан в республике на стометровой высоте, яркая клубная жизнь, развлекательный и торговый центр, спа и даже бизнес-центр – всё в вашем распоряжении. Наслаждайтесь высоким сервисом Korston 24 часа в сутки.В проживание включены все сопутствующие услуги выбранной категории номера, а также:- можно включить завтрак в формате A la carte с 7:00 до 12:00 в ресторане комплекса или на Food Mall; - возможность посещения тренажерного зала, турецкого хамама и соляной пещеры. Скрыть
Выходные для детей в Корстон Казань! Кулинарный мастер-класс, аттракционы, кино - за 649 руб!
Активные выходные для детей в Корстон!- мастер-класс на семейном бранче в 14.30; (зона Food ... Подробнее > Mall, 1 этаж) - 1 час игры в Парке Аттракционов на не призовых аппаратах в любое время с 12.00 до 21.00 ( (2 этаж); - детский билет в кино (действует на фильмы с возрастным ограничением 6+)* (кинотеатр 2 этаж).Пакетное предложение действует каждую субботу и воскресенье! Скрыть
Кулинарный мастер-класс, аттракционы - детский выходной пакет в Корстон Казань за 799 руб!
Активные выходные для детей в Корстон!- мастер-класс на семейном бранче в 14.30; (зона Food ... Подробнее > Mall, 1 этаж) - 1 час игры в Парке Аттракционов на не призовых аппаратах в любое время с 12.00 до 21.00 (2 этаж); - детский билет в кино (действует на фильмы с возрастным ограничением 6+)* (кинотеатр 2 этаж); - комбо-набор (стакан карамельного попкорна мал. и напиток Coca-Cola, 0,33 мл) (канди-бар зона кинотеатра 2 этаж).Пакетное предложение действует каждую субботу и воскресенье! Скрыть
Детские выходные в Корстон Казань! Пакетное предложение от 499 руб на ребенка!
Активные выходные для детей в Корстон! Три пакета на ваш выбор! Подойдет и для проведения дня ... Подробнее > рождения ребенка, и для активного выходного дня на компанию детей, а родители в это время могут отдохнуть в любом ресторане Korston или на Food Mall.Детский пакет №1. - мастер-класс на семейном бранче в 14.30; (зона Food Mall, 1 этаж) - 1 час игры в Парке Аттракционов на не призовых аппаратах в любое время с 12.00 до 21.00 (2 этаж). Детский пакет №2. - мастер-класс на семейном бранче в 14.30; (зона Food Mall, 1 этаж) - 1 час игры в Парке Аттракционов на не призовых аппаратах в любое время с 12.00 до 21.00 ( (2 этаж); - детский билет в кино (действует на фильмы с возрастным ограничением 6+)* (кинотеатр 2 этаж).Детский пакет №3. - мастер-класс на семейном бранче в 14.30; (зона Food Mall, 1 этаж) - 1 час игры в Парке Аттракционов на не призовых аппаратах в любое время с 12.00 до 21.00 (2 этаж); - детский билет в кино (действует на фильмы с возрастным ограничением 6+)* (кинотеатр 2 этаж); - комбо-набор (стакан карамельного попкорна мал. и напиток Coca-Cola, 0,33 мл) (канди-бар зона кинотеатра 2 этаж).Пакетное предложение действует каждую субботу и воскресенье! Скрыть
Пакетное предложение "Любовь к городу С." за 6300 руб на двоих в Korston Serpukhov Hotel
Для настоящих путешественников мы подготовили:- Проживание в номере категории «Suite» - ... Подробнее > Завтрак - Обзорная экскурсия по городу и музею* - Поздний выезд до 16:00 - Бесплатная парковкаСтоимость пакетного предложения 6300 руб. Время и дату необходимо согласовать заранее. В программу входят 2 экскурсионных часа. Скрыть
Сертификат с открытой датой "Удобное путешествие" для двоих в отеле Корстон-Серпухов
"Удобное путешествие" - отличное предложение от Корстон.Для путешествующих вдвоем, отель ... Подробнее > Корстон Серпухов подготовил 2 выгодных предложения:- Проживание в номере категории "Suite", с завтраком - 5 129₽ - Проживание в номере "Apartament" с собственной кухней, без завтрака - 4 544₽Для того, чтобы устроить себе спонтанный небольшой отпуск - повода не нужно. Скрыть
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Промокод на скидку 2500 рублей действует на туры в Карелию с перелетом на чартерных рейсах при ... Подробнее > онлайн-бронировании сайте или в приложении. Акция распространяется только на новые туры, забронированные с 06.06.2022 по 30.06.2022 года. Даты заездов в отель: с 16.06-28.08.22 года. Минимальная стоимость тура - 25 000 руб. Скрыть
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Отель Korston: все необходимое в одном месте
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О компании
Гостиница Корстон – это еще и торгово-развлекательный комплекс, работающий в режиме 24/7. Организация отличается необычным способом управления – отсутствие руководства, каждый может быть лидером. За счет этого Korston club hotel начал активно развиваться, сегодня клиенты могут найти здесь все необходимое для работы и отдыха:
- Гостиничный комплекс
- Ресторан и кинотеатр
- Бизнес-центр, детский парк и др.
Промокоды Корстон – секрет простой экономии
Используя при бронировании отеля в Korston промокод, можно неплохо снизить стоимость. Подберите купон на скидку при помощи проверенного сервиса BeriBuy, укажите код в специальном поле при оформлении заказа и экономьте свой бюджет на максимум!
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