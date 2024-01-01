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Промокоды Костис | Апрель 2024

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Промокоды Kostis — экономим ваше время

Грядет праздник, а готовить совсем нет времени и желания? К вам на помощь придет готовая еда с доставкой. Кейтеринг Kostis даже офисный обед превратит в торжество.

О компании и услугах

Костис — один из лидеров на рынке ресторанного обслуживания и лауреат премии “Кейтеринг года” 2023 г. Фирма успешно работает в этом направлении с 1993 года. На сайте или в приложении вы можете заказать не только корпоративные обеды, но и свадебный банкет, а также выездной кейтеринг с сопровождением. Есть также в Костис доставка еды для фуршетов.

Промокоды Kostis на выездной кейтеринг

Преимущества:

  • Более 1 500 блюд в ассортименте
  • Выездной ресторан
  • Собственное производство с разработкой персонального меню
  • Бесплатные консультации по всем вопросам
  • Качественные продукты от проверенных поставщиков

Промокоды Kostis — вкусно, надежно и точно в срок

На сайте BeriBuy уже размещены промокоды Костис. Используйте купон на скидку перед оформлением заказа, чтобы наслаждаться прекрасными блюдами с выгодой.

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