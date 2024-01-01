Грядет праздник, а готовить совсем нет времени и желания? К вам на помощь придет готовая еда с доставкой. Кейтеринг Kostis даже офисный обед превратит в торжество.

О компании и услугах

Костис — один из лидеров на рынке ресторанного обслуживания и лауреат премии “Кейтеринг года” 2023 г. Фирма успешно работает в этом направлении с 1993 года. На сайте или в приложении вы можете заказать не только корпоративные обеды, но и свадебный банкет, а также выездной кейтеринг с сопровождением. Есть также в Костис доставка еды для фуршетов.

Преимущества: