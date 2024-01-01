Промокоды Костис | Апрель 2024
Промокоды Kostis — экономим ваше время
Грядет праздник, а готовить совсем нет времени и желания? К вам на помощь придет готовая еда с доставкой. Кейтеринг Kostis даже офисный обед превратит в торжество.
О компании и услугах
Костис — один из лидеров на рынке ресторанного обслуживания и лауреат премии “Кейтеринг года” 2023 г. Фирма успешно работает в этом направлении с 1993 года. На сайте или в приложении вы можете заказать не только корпоративные обеды, но и свадебный банкет, а также выездной кейтеринг с сопровождением. Есть также в Костис доставка еды для фуршетов.
Преимущества:
- Более 1 500 блюд в ассортименте
- Выездной ресторан
- Собственное производство с разработкой персонального меню
- Бесплатные консультации по всем вопросам
- Качественные продукты от проверенных поставщиков
Промокоды Kostis — вкусно, надежно и точно в срок
На сайте BeriBuy уже размещены промокоды Костис. Используйте купон на скидку перед оформлением заказа, чтобы наслаждаться прекрасными блюдами с выгодой.
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