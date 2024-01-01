Промокоды КотоЗайм | Апрель 2024
Промокоды КотоЗайм — поможем без лишних вопросов
Непредвиденные финансовые расходы — не самая приятная вещь, которая может произойти в жизни. Сломалась машина, затопили соседи, задерживают зарплату — такие ситуации сложно предсказать. Но не стоит отчаиваться, ведь есть займ Котозайм, где готовы помочь с различными денежными трудностями.
О компании
Kotozaim — микрофинансовая компания, которая более 11 лет успешно работает на рынке. Фирма готова предоставить займ на карту в любое время, вне зависимости от праздников и времени суток. Для это необходима лишь онлайн-заявка — на карту тут же поступят денежные средства.
Об условиях для клиентов
Займ без отказов мгновенно онлайн могут взять граждане РФ в возрасте от 19 до 90 лет. Сумма кредита на различные цели — от 1 000 до 100 000р. Чтобы получить микрозайм, вам понадобится лишь паспорт, никаких поручителей и кредитных историй. Заявку можно оформить в мобильном приложении или на сайте, не выходя из дома.
Важный момент: можно взять займ онлайн на карту без процентов до 15 000р на 7 дней.
Главные преимущества для заемщиков:
- Рассмотрение заявки — не более 5 минут
- Возможность досрочного погашения
- Погашение долга любым удобным способом
- Одобрение с любой кредитной историей
Промокоды КотоЗайм — ваш финансовый помощник
Чтобы оформить микрозайм на более выгодных условиях, на сайте промокодов BeriBuy вы найдете для сервиса КотоЗайм купон на скидку. Обязательно используйте его при обращении, чтобы воспользоваться персональным предложением.
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