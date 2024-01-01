Непредвиденные финансовые расходы — не самая приятная вещь, которая может произойти в жизни. Сломалась машина, затопили соседи, задерживают зарплату — такие ситуации сложно предсказать. Но не стоит отчаиваться, ведь есть займ Котозайм, где готовы помочь с различными денежными трудностями.

О компании

Kotozaim — микрофинансовая компания, которая более 11 лет успешно работает на рынке. Фирма готова предоставить займ на карту в любое время, вне зависимости от праздников и времени суток. Для это необходима лишь онлайн-заявка — на карту тут же поступят денежные средства.

Об условиях для клиентов

Займ без отказов мгновенно онлайн могут взять граждане РФ в возрасте от 19 до 90 лет. Сумма кредита на различные цели — от 1 000 до 100 000р. Чтобы получить микрозайм, вам понадобится лишь паспорт, никаких поручителей и кредитных историй. Заявку можно оформить в мобильном приложении или на сайте, не выходя из дома.

Важный момент: можно взять займ онлайн на карту без процентов до 15 000р на 7 дней.

Главные преимущества для заемщиков: