Возможность изобразить на холсте или бумаге свои мысли – отличный способ творчества. Как начинающему художнику, так и мастеру с опытом не обойтись без покупки хорошей акварели или масла, кистей, бумаги… Найти огромный выбор товаров для изобразительного искусства легко можно в арт-маркете Красный карандаш. Магазин позволяет использовать промокоды на онлайн-заказы, чтобы вы приятно экономили средства.

Немного о магазине

Красный карандаш работает на рынке России с 2013 года, объединяя в своей сети ряд художественных салонов Москвы. Помимо 5-ти магазинов розничной сети, активно функционирует интернет-магазин krasniykarandash.ru, осуществляя доставки на территории России. Помимо товаров для рисования (холстов, красок, этюдов и мольбертов), здесь можно приобрести все для черчения, скульптурной лепки, аэрографии и всевозможных хобби – от декупажа и кракелюра до эмбоссинга и витражной росписи. Творческие люди находят здесь даже редкие товары малоизвестных брендов.

В ассортименте арт-маркета находятся как отечественные, так и европейские, азиатские, американские бренды-производители. Вот лишь малая часть из них:

Mijello

Arches

Canson

Lyra

Escoda и другие бренды

Чем полезен промокод Красный карандаш

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