Оформляя на сайте Кредиска займ на карту, онлайн заявка может быть подана только через сайт. Получить средства можно на карту МИР, Visa или MasterCard. Возврат денег осуществляется картой на сайте, банковским переводом (в этом случае время зачисления на счет может составить от 1 до 5 рабочих дней). Также есть возможность полного или частичного досрочного погашения займа – достаточно будет только заплатить проценты за фактическое пользование деньгами.

Здесь доступна для получения сумма от 5 до 30 тысяч рублей на срок от 5 до 30 дней. Вас ждет процентная ставка всего от 1% и минимум требований к заемщику – нужен только паспорт РФ, гражданство и возраст от 18 лет. Более тысячи довольных клиентов так высоко оценили сервис, что 85% из них вернулись за повторными займами.

Кредиска – онлайн-сервис по выдаче микрозаймов, использующий самые современные технологии. Компания входит в реестр микрофинансовых организаций, действуя на основании лицензии, а потому все условия договора для тех, кто будет оформлять в Krediska.ru займ на карту без отказа, будут полностью соответствовать действующему законодательству.

Когда финансовая ситуация застала врасплох, нет возможности бежать в банк за кредитом – на помощь придет Krediska, займ онлайн на карту здесь можно получить даже без работы или с плохой кредитной историей!

Где подобрать актуальный промокод Кредиска

Не пропустите ваш шанс применить купон на скидку и взять микрозайм на персональных условиях. В этом вопросе на помощь всегда придет проверенный сервис-агрегатор BeriBuy. Здесь купоны обновляются ежедневно: вам достаточно выбрать наиболее привлекательный код и воспользоваться им, оформляя заявку для мгновенного получения средств на вашу карту на платформе Кредиска!