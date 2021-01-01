Когда срочно нужны небольшие суммы денег на ремонт или штрафы, важно найти достойную финансовую организацию, способную решать проблемы клиентов. Компания Кредито24 - это независимая микрофинансовая организация, которая гарантирует юридическую чистоту и прозрачность своих услуг, предлагая микрозайм. Простая онлайн-заявка, квалифицированный персонал и открытость операций – основные принципы компании.

Займы на любые цели

Сервис Kredito24 предлагает займ онлайн на всевозможные цели. Допускается оформление на сумму не более 15 тыс.руб. со сроком выплаты до 30 календарных дней. Вам понадобится пройти регистрацию и подать онлайн-заявку на рассмотрение. Оповещение о решении будет представлено в виде СМС или по электронной почте. Если вам важно, сколько рассматривают заявку – это займет не более 5 минут. А применив купон Kredito24 от BeriBuy, вы можете получить персональные условия.

Что необходимо от клиента

Чтобы получить онлайн займ на сайте Kredito24.ru, потребуется:

паспорт гражданина РФ (возраст заявителя – от 18 лет);

СНИЛС;

действующий номер сотового телефона;

действующая электронная почта;

номер действующей банковской карты.

Все персональные данные защищены современными системами шифрования.