Главная > Все магазины > Kredito24
Перейти в магазин

Промокоды Kredito24 (Кредито24) | Ноябрь 2021
Промокоды похожих магазинов
Оформите Кэшбэк-карту и получите 300 ₽ по промокоду
Показать код
******
1,5% кэшбэк в рублях за все покупки, 0 ₽ обслуживание и доставка, 300 ₽ кэшбэк по промокоду. ... Подробнее > Оформите Кэшбэк-карту по промокоду (просто вставив промокод в поле), потратьте 500 ₽ и получите кэшбэк 300 ₽ обратно на карту < Скрыть
Скидка 25% на полис ВЗР по промокоду
Показать код
******
Оформление полиса ВЗР с применением промокода
Кредитная карта 100 дней без процентов +кэшбэк
Показать скидку
Честные 100 дней без % на всё, снимайте без комиссии в любых банкоматах России и мира, ... Подробнее > максимальный кредитный лимит 500 000 ₽, вернём до 30% за покупки у партнёров, погасите долги по кредиткам других банков без комиссии, бесплатная доставка (сотрудник банка привезет карту сегодня или на следующий день) < Скрыть
Скидка 5% на полис Ипотека Сбер
Показать код
******
Оформление полиса Ипотечного страхование Сбербанка с применением промокода
Скидка 5% на полис ДМС
Показать код
******
Оформление полиса Добровольное медицинское страхование с применением промокода
Скидка 10% на полис НС
Показать код
******
Оформление полиса от несчастных случаев с применением промокода
Cкидка 5% по Ипотечному Страхованию для Сбербанк
Показать код
******
До -15% Скидки на полисы ОСАГО - Всего 5 минут
Показать скидку
Выберите самую низкую цену на полис ОСАГО. Полис ОСАГО поможет вам урегулировать конфликты на ... Подробнее > дороге и выплатить компенсацию участникам движения, пострадавшим в аварии < Скрыть
- 12% Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев - выгодно
Показать скидку
Возможность всего за несколько минут обеспечить финансовую защиту в условиях непредвиденных ... Подробнее > обстоятельств. Для оформления страховки потребуется только паспорт. Есть возможность выбрать условия страхования и сравнить несколько подходящих в одном окне < Скрыть
- 15% Страховка для путешествий за границу онлайн (ВЗР) - всего 3 минуты
Показать скидку
Вы выбираете полис, подходящий по стоимости и наполнению. Вы сами определяете размер страховых ... Подробнее > сумм по рискам < Скрыть
Похожие магазины
Альфа-Банк
ПАРИ
Альфа-Банк кредитная карта
Райффайзен Банк
Страховка.ру

Kredito24 – финансовая уверенность в завтрашнем дне

Когда срочно нужны небольшие суммы денег на ремонт или штрафы, важно найти достойную финансовую организацию, способную решать проблемы клиентов. Компания Кредито24 - это независимая микрофинансовая организация, которая гарантирует юридическую чистоту и прозрачность своих услуг, предлагая микрозайм. Простая онлайн-заявка, квалифицированный персонал и открытость операций – основные принципы компании.

Займы на любые цели

Сервис Kredito24 предлагает займ онлайн на всевозможные цели. Допускается оформление на сумму не более 15 тыс.руб. со сроком выплаты до 30 календарных дней. Вам понадобится пройти регистрацию и подать онлайн-заявку на рассмотрение. Оповещение о решении будет представлено в виде СМС или по электронной почте. Если вам важно, сколько рассматривают заявку – это займет не более 5 минут. А применив купон Kredito24 от BeriBuy, вы можете получить персональные условия.

кредито 24 онлайн займ

Что необходимо от клиента

Чтобы получить онлайн займ на сайте Kredito24.ru, потребуется:

  • паспорт гражданина РФ (возраст заявителя – от 18 лет);
  • СНИЛС;
  • действующий номер сотового телефона;
  • действующая электронная почта;
  • номер действующей банковской карты.

Все персональные данные защищены современными системами шифрования.

Промокод для акций компании

Для будущих заемщиков площадка промокодов BeriBuy предлагает подобрать промокод Kredito24 на уникальные условия обслуживания. Достаточно указать промокод Кредито24 при оформлении на сайте.

промокод кредито24

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина