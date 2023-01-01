Промокоды KRONA (Крона) | Май 2023
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О бренде
С 1999 года бытовая техника Крона считается одной из самых надежных в мире – объем брака не превышает 0,47% продукции. В ассортименте доступны любые варианты: посудомойки, холодильники, духовки, стиральные машины и другая кухонная техника.
Преимущества при заказе:
- Гарантия 5 лет
- Быстрая доставка по РФ
- Огромный перечень товаров
- Оригинальная продукция
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