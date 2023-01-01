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Промокоды KRONA (Крона) | Май 2023

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KRONA Store: интернет-магазин с немецким качеством

Высокая точность, элегантность и разумные цены – товары международного стандарта качества уже в продаже.

О бренде

С 1999 года бытовая техника Крона считается одной из самых надежных в мире – объем брака не превышает 0,47% продукции. В ассортименте доступны любые варианты: посудомойки, холодильники, духовки, стиральные машины и другая кухонная техника.

Преимущества при заказе:

  • Гарантия 5 лет
  • Быстрая доставка по РФ
  • Огромный перечень товаров
  • Оригинальная продукция

Промокоды на технику Krona

Промокоды KRONA – выгодные покупки в один клик

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