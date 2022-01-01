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О компании
Российская платформа с опытом работы более 8 лет 16 раз отметилась наградами в сфере туризма и 4 раза – в отрасли IT.
Кратко в цифрах:
- 105 теплоходов и более 4500 маршрутов по РФ
- Свыше 53 тысяч довольных туристов и 575 положительных отзывов
- 90% клиентов оформили свой отдых именно в режиме онлайн
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