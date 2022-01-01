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Промокоды Круиз.Онлайн | Июль 2022

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Турфирма Круиз Онлайн – речные круизы и яркие путешествия

Прогулка по реке или морское путешествие – отличный вариант для отпуска и насыщенных впечатлений. На сайте вас ждут экскурсии и туры на лайнерах в самом огромном ассортименте.

О компании

Российская платформа с опытом работы более 8 лет 16 раз отметилась наградами в сфере туризма и 4 раза – в отрасли IT.

Кратко в цифрах:

  • 105 теплоходов и более 4500 маршрутов по РФ
  • Свыше 53 тысяч довольных туристов и 575 положительных отзывов
  • 90% клиентов оформили свой отдых именно в режиме онлайн

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