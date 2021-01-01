Лучший кофе получается из домашних кофемашин рожкового или капсульного типов. Ароматный и бодрящий напиток сварить всего за пару минут можно при помощи аппаратов, представленных в интернет-магазине Krups. А скидочный промокод поможет совершить покупку по сниженной цене.

Информация о компании

Интернет-маркет Krups специализируется на реализации кофемашин и кофеварок от крупных производителей – Nespresso, Nescafe. На всю продукцию предоставляется официальная гарантия сроком 2 года, также каждому покупателю дается 7 дней на проверку и возврат продукции. При заказе от 5 тысяч рублей покупателям гарантирована бесплатная доставка.

В ассортименте онлайн-маркета Крупс представлены:

Автоматические кофемашины

Рожковые кофеварки

Капсульные кофемашины

Кофемолки

Аксессуары

Чем выгодны промокоды Krups

Чтобы покупка кофемашины была экономной, перед заказом стоит задуматься об использовании скидочного промокода. Найти подобный промокод можно на безопасном сервисе BeriBuy, работающем со множеством крупных интернет-маркетов. Все промокоды Крупс отличаются по предоставляемым бонусам – с помощью одних можно получить скидку на заказ, другие дают бесплатную доставку или подарок к покупке.

Купоны (промокоды) имеют ограниченный срок действия и копировать их нужно непосредственно перед покупкой, чтобы они не утратили актуальность. Схема использования промокода проста: скопировав его на сервисе BeriBuy, нужно перейти в Krups интернет-магазин и добавить в корзину товары. В корзине под списком товаров находится серая строка «Введите промокод» - туда нужно вставить скопированный код.