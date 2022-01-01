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Промокоды Kuchenland | Август 2022

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Kuchenland: ваши стильные товары для кухни

В свой дом хочется всегда внести побольше уютных мелочей – особо это касается кухни. Ищите в этом онлайн-маркете отличные варианты посуды и аксессуаров идеального немецкого качества!

О компании и ассортименте

Kuchenland home - интернет-магазин немецкой посуды для дома. Это огромная площадка с трендовыми коллекциями, всевозможными аксессуарами для приготовления, здесь можно найти даже бытовую технику и элементы декора! Дизайн большей части товаров специалисты компании разрабатывают самостоятельно, стабильно выпускаются тематические коллекции к популярным праздникам и событиям. Сеть магазинов в России развивается совместно с австрийской организацией Küchenland Home.

В каталоге вы найдете следующие категории товаров:

  • Посуда для готовки и сервировки
  • Кухонные аксессуары
  • Предметы декорирования
  • Текстиль для дома и постельное белье
  • Подарки, бытовая техника и др.

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