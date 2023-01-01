Промокоды KUPPERSBERG | Март 2023
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О магазине
Бытовая техника KUPPERSBERG входит в ТОП-10 лидирующих производителей в РФ. Более 20 лет компания отдает дань традициям технологии качества и эстетики. Немецкая кухонная техника отличатся внушительным ассортиментом: варочные панели и духовки, посудомойки, холодильники, вытяжки и т.д.
Бытовая техника для кухни - это:
- Более 250 наименований
- Оперативная доставка
- Собственное производство
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