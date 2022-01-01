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Промокоды Kviku (Квику) | Октябрь 2022

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Промокоды Квику: ваш выгодный партнер для микрозаймов

Нет смысла переплачивать огромные проценты и тратить время на визиты в банк ради кредита – на сайте Kviku займ на карту оформить можно прямо из дома. Одобрение заявки занимает всего 10 секунд, при этом в Квику займ на карту оформить онлайн можно без подтверждающих документов!

О компании

Kviku – сервис кредитования, работающий в России с 2013 года. Поскольку компания включена в реестр МФО и имеет соответствующую лицензию, каждый микрозайм Квику выдается в соответствии с действующим законодательством – вам не грозят скрытые комиссии и подводные камни в договоре. За 2020 год МФО заняла 10 место в рейтинге микрокредитных организаций по размеру микрозаймового портфеля – он составил 2 422 млн рублей.

Среди главных преимуществ площадки:

  • В личном кабинете можно удобно отследить статистику платежей, остаток займа к возврату и др.
  • Сумма займа от 1 до 100 тысяч рублей и срок – от 60 до 360 дней
  • Процентная ставка всего от 0% в день
  • Все документы подписываются электронно – не нужно ехать в офис

Kviku займ

Условия к заемщику, особенности получения средств

Подать заявку на кредит Kviku можно прямо на сайте – процесс оформления займет не больше трех минут, а зачисление средств на карту после одобрения происходит мгновенно. Не требуется искать поручителей и собирать уйму справок, вам понадобится только устройство с выходом в Интернет и российский паспорт. Договор подписывается в онлайн-режиме (при помощи СМС с кодом), а все ваши данные являются конфиденциальными и не передаются для обработки третьим лицам. Если для вас актуально, как взять повторный займ в Kviku – это делается аналогичным способом через сайт, прямо в вашем личном кабинете.

Условия для будущих клиентов, которые хотят оформить займы онлайн на карту Kviku, крайне просты:

  • Гражданство РФ
  • Наличие постоянной регистрации в России
  • Возраст от 18 лет

Чем примечательны промокоды Kviku

Обязательно укажите актуальный купон на скидку в специальном поле, подавая заявку на сайте и планируя получить займ на карту мгновенно. Промокод представляет собой буквенно-цифровую комбинацию, которая действует короткий период времени и дает клиенту персональные условия (сниженную ставку, бонусную сумму сверх одобренной и т.д.), а компания получает больше лояльных клиентов. Ищите все действующие промокоды на проверенном сайте-агрегаторе BeriBuy. Их не придется перепроверять (купоны актуализируются ежедневно): просто копируйте, пользуйтесь и наслаждайтесь масштабом вашей экономии!

Промокод Kviku

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