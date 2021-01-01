Интернет плотно вошел в жизнь современного человека. Сегодня это не только место общения и развлечений, но и отличное место для удаленного заработка. Фриланс-биржа Кворк –возможность найти постоянный источник дохода для талантливых и находчивых исполнителей, это выстраивание стабильных отношений с заказчиками, реализация собственных проектов или поиск чего-то нового в профессиональной сфере. Здесь могут найти для себя выгоды как работодатели, так и исполнители. А самые опытные используют промокод Кворк, чтобы приятно сэкономить на оплате фриланс-услуг.

Виды работ на маркетплейсе Kwork

Биржа включает в себя широкий выбор направлений фриланса, востребованных среди крупных интернет-ориентированных компаний. Ведущие организации в сферах банковского сегмента, мобильного и информационного провайдинга, IT-технологий и т.д. постоянно заинтересованы в поиске исполнителей на просторах интернета. Поэтому разобраться, как зарабатывать на Кворке новичку, не составит труда: заказов всегда много, они разбиты на разные уровни сложности и тематики. Все задачи представляются в открытом доступе, что позволяет любому фрилансеру стать исполнителем.

Среди всех доступных работ биржа фриланса Kwork предлагает следующие направления:

тексты и переводы;

разработка дизайнерского решения и арт-структуры;

программирование сайта, плагинов и мобильного приложения;

системный анализ сайтов и продвижение в сети, оптимизация и аудит;

реклама в соцсетях, формирование и расширение клиентской базы;

аудио и видео контент, создание, адаптация и внедрение;

вспомогательные направления (юриспруденция, Soft-обеспечение, продажи и т.д.).

Как зарабатывать на Kwork исполнителям

Биржа заказов в качестве условной единицы использует кворки, которые представляют собой услуги каждого отдельного фрилансера в любом из направлений. Исходя из наличия большого выбора услуг, создается здоровая конкуренция среди исполнителей и ориентированность под абсолютно любого заказчика – это главный критерий маркетплейса.

Если вы планируете предлагать свои услуги, необходимо пройти короткую регистрацию и разместить свои услуги (кворки) в каталоге биржи. Далее система позволит потенциальным покупателям увидеть ваши услуги и приобрести их. Фрилансеру остается сдать работу точно в срок и получить за это заслуженную оплату. Также можно попробовать такой вариант, как биржа проектов – фрилансеры просматривают готовые задания, откликаются на самые интересные из них, и оплата автоматически начисляется после проверки выполненной работы покупателем. Все открыто, просто и удобно для возможности зарабатывать, не выходя из дома.