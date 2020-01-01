При его правлении в компании работало 1300 человек. Продукция получала почетные дипломы за качество изделий. Товары возили на международные выставки.

Сын крестьян, Джозеф Полле, переехал в Рубе, столицу шерстяного края Франции. Почти сразу он приобрел небольшую прядильную мастерскую, где активно использовал собственные разработки.

Бренд работает с XIX века. Основали его еще в 1837 году.

После Первой мировой войны производство пошло на спад. Семье пришлось искать новые способы заработка.

Они стали производить чулки и носки. Открыли собственный журнал с советами и схемами для вязальщиц, где активно продвигали свою пряжу и готовые изделия.

С этого момента La Redoute развивалась еще активней. Здесь производили все виды одежды и пробовали разнообразные варианты маркетинга.

Сегодня компания представлена в 10 странах. Еще в нескольких она сотрудничает с дистрибьюторами. 78% всех продаж идут с интернет-магазина.

Преимущества La Redoute

Большой выбор одежды, в том числе и больших размеров;



Возврат в течение месяца с момента покупки;



Цена товаров не меняется из-за скачков валютного курса;



Бесплатная доставка в крупных городах;



Возможность примерки при доставке курьером;



Несколько уникальных французских брендов;













Удобная таблица размеров. Укажите свои параметры, и сервис сам все подберет;



На сайте легко найти товары из каталога при помощи артикула.

Ассортимент магазина

Сегодня ЛаРедут известен именно как магазин одежды, но начинался он не с этого. Основатель бренда производил домашний текстиль. Поэтому совсем неудивительно, что на сайте есть мебель в винтажном, классическом, скандинавском и лофт стиле. Здесь представлены все типы домашнего текстиля для ванной, спальни или кухни.





Ларедут – это интернет-магазин одежды с бесплатной доставкой по России. Все товары поделены на категории: верхняя одежда, классическая, домашняя, нижнее белье, аксессуары и многое другое.

Услуги La Redoute

Ла Редут – это интернет-магазин женской одежды с постоянными акциями и бесплатной доставкой, но даже не это привлекает новых клиентов.

На сайте вы можете не только подобрать для себя одежду, но и пообщаться со стилистом. Здесь работает целая команда, готовая проконсультировать вас в режиме реального времени. Достаточно только написать в онлайн-чате.





Здесь доступен полноценный разбор гардероба со стилистом. Вам помогут подобрать актуальные силуэты и оттенки, расскажут о трендах сезона, разберут ваш стиль и посоветуют, чем его дополнить.

Если вы уже купили или только выбрали вещь на сайте, но не знаете с чем ее сочетать, вам составят капсульный гардероб и расскажут, как правильно составить его уже самостоятельно. Вы получите все необходимые рекомендации и легко воплотите в жизнь 2–3 образа.





По сути, вы получаете шопинг сопровождение со стилистом, ведь помимо советов вам дают и ссылки на конкретные товары. Все услуги стилиста бесплатны.

Регулярно среди клиенток проводится конкурс. Победители оказываются на развороте собственного журнала La Redoute.

Как сделать заказ?

Товары La Redoute можно выбрать на сайте или в бумажном каталоге. В магазине нужно сделать следующее:









Подберите интересный вам товар. Введите его название в поисковую строку или откройте интересующую категорию, и выберите что-то именно там;

На странице товара выберите цвет и размер. Внимательно изучите все доступные фото, чтобы точно определить оттенок. С выбором размера вам поможет таблица. Кстати, с этим же вопросом можно обратиться и к стилисту;

Нажните на кнопку «Добавить в корзину». Укажите количество товаров;







Если у вас есть действующие промокоды ЛаРедут, один из них нужно ввести именно на этом этапе. На странице для этого есть специальное поле;







Войдите в свой аккаунт, чтобы продолжить заказ. Если вы покупаете на сайте впервые, здесь вам придется зарегистрироваться;

Выберите способ доставки. Доступна почта, доставка курьером и несколько транспортных компаний;

Выберите, как оплатить заказ;

Заказ оформлен. В подтверждении этого на вашу электронную почту придет письмо.

Чтобы сделать заказа по каталогу, выполните все те же действия, с одним исключением. Вы уже не ищите товары на сайте. Вместо этого нажмите на «Заказ по артикулам из каталога» внизу страницы.

Введите код, выберите количество и размер одежды. Дальше действуйте по инструкции.

Доставка и оплата

Доступно несколько вариантов доставки:

пункты выдачи;



курьер;



Почта России;



почтовые автоматы.

В двух последних случаях вы выбираете еще и между несколькими транспортными компаниями.

По Москве и Питеру посылки доставляются бесплатно. В остальных случаях итоговая цена будет указана еще до оформления заказа.

Если вы хотите узнать точные сроки доставки, напишите свой адрес в специальном поисковом поле. Вы найдете его в разделе «Доставка» в нижнем меню сайта. Здесь вам покажут все доступные варианты, сроки и цену.

Вы можете отслеживать свою посылку. Сразу же после отправления к вам на почту придет специальный трек.

При выборе доставки курьером можно рассчитаться наличными. На самом сайте доступна онлайн-оплата.





Возврат товара

Срок возврата — месяц с момента покупки. Причина возврата не важна. Возможно, вам просто не понравилось, как вещь сидит.

Вы можете отправить товар по почте, отдать в пункт самовывоза или курьеру. Он доходит до магазина, где его проверяют на наличие дефектов. Если все в порядке, вы получаете свои деньги обратно.

Самый выгодный вариант возврата – это сдача в пункт самовывоза. В остальных случаях вы оплачиваете доставку.

Акции и распродажи

Черная Пятница, праздничные распродажи, Киберпонедельник дают скидки до 70%. На сайте вы найдете категорию, где постоянно есть товары со скидками.





В остальные дни можно попасть на сезонную акцию. Они дают скидки или бонусы, например, третий товар бесплатно при покупке двух других.

Промокоды и кэшбэк

Промокоды LaRedoute снижают цену всех товаров из заказа. Для ЛаРедут промокоды на сегодня можно подобрать на сайте BeriBuy. Здесь собраны данные обо всех скидках и акциях сотен магазинов.

Кэшбэк ЛаРедут — процент от стоимости покупок, который возвращается уже после завершения заказа. Приятное дополнение к заказу. Вам нужно только зайти в магазин ЛаРедут по ссылке от БериБай.

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